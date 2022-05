L’intelligence di Kyiv: la Russia sta preparando la parata del 9 maggio a Mariupol

Secondo l’intelligence ucraina, citata dal Kyiv Independent, la Russia starebbe preparando una grande parata militare per il 9 maggio a Mariupol, devasta e occupata dalle truppe di Mosca, e per questo stanno rimuovendo le macerie dalle vie della città portuale sul Mar Nero. L’esercito russo sarebbe anche impegnato nel disinnesco degli ordigni inesplosi e nel trasferimento dei cadaveri delle vittime rimasti lungo le strade.

⚡️ Ukraine’s Intelligence: Russia plans to hold military parade in Mariupol on May 9. Intelligence Directorate reported that Russia is conducting “preparations for the parade,” by cleaning central streets from debris, unexploded ordnance and removing the bodies of those killed. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 4, 2022



Il 9 maggio è una data che ricorre spesso, da quando Vladimir Putin ha dato il via alla cosiddetta (da parte russa) «operazione speciale» in Ucraina. Prima è stata individuata come data ultima entro la quale il presidente russo avrebbe voluto chiudere, con successo, l’attacco. Poi come giorno in cui Putin si sarebbe finalmente deciso a dichiarare guerra all’Ucraina, magari con un’offensiva su larga scala.

9 maggio, la Giornata della Vittoria

Il 9 maggio è un giorno molto importante in Russia: si tratta della Giornata della Vittoria, che celebra la capitolazione della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale (conosciuta anche come “Grande guerra patriottica” in Unione Sovietica). La resa fu firmata nella tarda serata dell’8 maggio 1945, quando a Mosca era già il giorno successivo, in seguito alla capitolazione concordata in precedenza con le forze alleate sul fronte occidentale. Diventata una festa ufficiale a partire dal 1965, durante l’esistenza dell’Urss il Giorno della Vittoria veniva celebrato in tutti i Paesi del blocco orientale.

9 maggio, la dichiarazione del Cremlino

La Russia non ha alcuna intenzione di dichiarare ufficialmente guerra all’Ucraina in occasione della ricorrenza del 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.