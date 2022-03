Il Papa attacca l’Italia: «Una pazzia l’aumento della spesa per le armi»

«È una pazzia, io mi sono vergognato». Papa Francesco lo dichiara senza mezzi termini e l’attacco è diretto a un gruppo di Stati, compresa l’Italia. La «pazzia» in questione è quella legata all’aumento fino al 2 per cento del Pil per acquistare armi in risposta alla guerra in Ucraina e all’invasione della Russia. Una scelta che lascia di stucco il Pontefice, apertamente contro la decisione.

Papa Francesco: «Serve un modo diverso di governare il mondo»

Papa Francesco non le manda a dire, quindi, a quei governi, come quello italiano, che si preparano ad ampliare il proprio arsenale, aumentando la spesa pubblica. Una logica che proprio non va giù a Bergoglio, che in udienza con le partecipanti del Centro Femminile Italiano ha detto la sua sulla vicenda. Per lui la «vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione. Parlo di un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti». Un approccio da cambiare, perché per il Papa è «ormai evidente che la buona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come dominio e sopraffazione, no, ma solo da una cultura della cura, cura della persona e della sua dignità e cura della nostra casa comune».

Il Papa sulla guerra: «Insopportabile quanto sta succedendo in Ucraina»

«Lo prova, purtroppo negativamente, la guerra vergognosa a cui stiamo assistendo», prosegue Bergoglio. Il Papa si rivolge poi alle donne presenti: «Penso che per quelle di voi che appartengono alla mia generazione sia insopportabile vedere quello che è successo e sta succedendo in Ucraina. Ma purtroppo questo è il frutto della vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica». Secondo Papa Francesco ormai da tempo si vive una «terza guerra mondiale a pezzetti», perché i conflitti in varie regioni non sono mai mancati. Un problema che deriva da vecchie logiche: «Si continua a governare il mondo come uno scacchiere».

«La era risposta non sono le armi»

E proprio per questo motivo il Papa dichiara di essersi «vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l’acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo». La ricetta per porre fine a ogni conflitto è una sola: «Il modello della cura è già in atto, grazie a Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economico-tecnocratico-militare».