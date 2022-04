Due ostaggi britannici sulla tv russa: «Scambiateci con Medvedchuk»

Un’altra giornata di guerra in Ucraina. La Russia è riuscita a prendere in ostaggio due cittadini britannici che combattevano tra le fila ucraine. I prigionieri inglesi dovrebbero essere Sean Pinner e Aiden Eslin. I due sono stati mostrati sulla televisione di Mosca e utilizzati per richiedere uno scambio con Viktor Medvedchuk. Quest’ultimo, oligarca e deputato dell’opposizione, è stato arrestato nei giorni scorsi dall’intelligence di Kyiv e si ipotizzava già nel momento del suo arresto che potesse diventare una importante pedina di scambio. Anche lui nella giornata di oggi ha lanciato un appello, su Telegram, per chiedere a Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin l’eventuale cambio di ostaggi.

L’appello dei prigionieri

Su Russia 1, uno dei canali principali della televisione di Mosca, è apparso il solo Sean Pinner. Un video prontamente analizzato e da prendere con le pinze, perché probabilmente i due prigionieri sono stati costretti a lanciare il messaggio in questione. Pinner, che parla anche per Aiden Eslin, si rivolge direttamente al premier britannico Boris Johnson e chiede di imbastire uno scambio con Medvedchuk.

⚡️Двое пленных британцев в прямом эфире телеканала “Россия 1” обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. “Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. pic.twitter.com/OqX0SkGzFm — Vasilisa (@Vasilisa_2_0) April 18, 2022

Il contemporaneo messaggio di Medvedchuk

Dopo il primo appello lanciato a Putin, in cui chiedeva di essere scambiato con gli altri prigionieri ucraini, anche Viktor Medvedchuk è tornato a parlare. Un video-messaggio lanciato su Telegram, quello dell’oligarca, che stavolta si rivolge a entrambi i leader. «Chiedo di farmi scambiare dalla parte ucraina con i difensori di Mariupol e i suoi residenti che stanno lì e non hanno possibilità di uscire in sicurezza attraverso i corridoi umanitari», ha dichiarato. Gli analisti stanno tentando di capire la veridicità delle parole di Medvedchuck, anch’esso prigioniero ma in mani ucraine. Il video in questione è stato rilanciato sui canali dei servizi di sicurezza di Kyiv.