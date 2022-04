L’Ucraina attacca Mosca sulle adozioni illegali: «Orfani portati in Russia»

Tra i problemi collaterali generati dal conflitto tra Russia e Ucraina c’è quello legato ai rifugiati e alla criminalità organizzata. E collegato a doppio filo con entrambe le questioni, c’è il dramma delle adozioni illegali, su cui da tempo le autorità internazionali tentano di accendere i riflettori. Tanti i bambini scomparsi durante i bombardamenti. Si parla di centinaia di piccoli ucraini di cui non si ha più traccia. A lanciare l’ultimo allarme è stato il ministero degli Affari esteri ucraino: «Esiste la minaccia che i cittadini russi adottino illegalmente orfani ucraini, senza seguire tutte le procedure stabilite dalla legge ucraina».

Kiev attacca Mosca: «I russi deportano i bambini»

L’attacco proveniente dal governo di Kiev e diretto al Cremlino è chiaro. Secondo il dicastero i soldati russi, già sotto processo mediatico per i continui furti e gli stupri alle donne, si sarebbero macchiati di un altro reato: la deportazione di numerosi cittadini, compresi i bambini. Sono soprattutto gli orfani a essere vittime di questo circuito, ma spesso si parla anche di ragazzi che vengono mandati via dai genitori, nel tentativo di “spedirli” in altri Paesi e salvarsi dalla guerra. Per l’Ucraina la Russia starebbe completando accordi con le autorità dei territori già occupati per prelevare questi bambini e portarli nel proprio territorio.

Anche l’Italia lancia l’allarme

L’allarme è stato lanciato anche dall’Italia, attraverso il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Ad attaccare il sistema russo anche Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza: «In presenza di situazioni di questo tipo, il pericolo che i minori cadano nelle mani di organizzazioni criminali è molto elevato. Un allarme che ho già ribadito in diverse occasioni, che vale per il nostro come per tanti altri Paesi europei e di cui l’Enoc, la Rete europea dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza, e l’Egn, l’European guardianship network, hanno piena consapevolezza. La preoccupazione è grande».