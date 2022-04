Guerra in Ucraina, morto il pilota noto come il “Fantasma di Kyiv”

Nelle primissime fasi del conflitto in Ucraina le sue imprese, condivise sui social, lo avevano reso praticamente una leggenda: all’asso dell’aviazione diventato famoso come “Fantasma di Kyiv” era stato attribuito l’abbattimento di sei aerei russi, solo nel primo giorno. Nessuno conosceva il nome del pilota ucraino capace di manovrare con tale destrezza quel MiG-29 Fulcrum e non era nemmeno certo che esistesse davvero un unico pilota capace di simili imprese, vista la scarsa attendibilità dei filmati (in molti casi palesemente fake). Ma intanto, giorno dopo giorno, continuava ad aumentare il “bottino” del Fantasma di Kyiv, che sarebbe arrivato ad abbattere almeno 40 caccia di Mosca. Diventato comunque un eroe nazionale e un simbolo della resistenza, il leggendario pilota ha da oggi un nome, reso noto dalle autorità ucraine dopo la sua morte in combattimento.

Fantasma di Kyiv, per le autorità era Stepan Tarabalka

La notizia della sua scomparsa, già circolata e poi smentita, è stata confermata dalle autorità ucraine, che hanno anche reso nota l’identità del pilota: il Fantasma di Kyiv era il maggiore Stepan Tarabalka, abbattuto in combattimento il 13 marzo. A dare la notizia è stato il Times, che ha citato fonti di Kyiv. Secondo il quotidiano londinese, il pilota, che aveva 29 anni, lascia la moglie Olenia e il figlio di 8 anni, Yarik. Il maggiore Tarabalka, cresciuto a Korolivka vicino a una base militare, è stato insignito della massima onorificenza ucraina, l’Ordine della Stella d’Oro, per il suo coraggio in combattimento, e ha ricevuto postumo il titolo di Eroe dell’Ucraina.

Fantasma di Kyiv, il casco e i guanti all’asta a Londra

Come sottolinea anche il Times, è certo che Tarabalka abbia perso la vita in combattimento, mentre rimangono dubbi sul fatto che fosse davvero lui il Fantasma di Kyiv, così come in generale sull’effettiva esistenza di un pilota capace di abbattere da solo circa 40 aerei russi. Ad ogni modo, secondo quanto riporta il quotidiano, il casco e i guanti di Tarabalka potrebbero essere presto messi all’asta proprio a Londra.