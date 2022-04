La Russia lancia il missile intercontinentale Sarmat, Putin: «Farà riflettere chi ci minaccia»

La notizia arriva direttamente dal ministero della Difesa russo: Mosca ha testato con successo il missile balistico Sarmat. Un razzo intercontinentale, che è stato correttamente lanciato da Plesetsk, nel nord-ovest della Russia, e ha colpito obiettivi nella penisola della Kamchatka. E la conferma arriva anche da Vladimir Putin, che ha voluto lanciare un chiaro messaggio all’Occidente: «Questo farà riflettere chi ci minaccia».

La notizia è stata ripresa da gran parte dei media di tutto il pianeta, ma è dalla Russia che è partita. Un comunicato del ministero della Difesa, tramite le agenzie russe, recita: «Le attività di lancio sono state completate. Le testate di addestramento sono arrivate in una determinata area del campo di addestramento di Kura nella penisola di Kamchatka». E a questo si aggiunge il video, diffuso sui canali televisivi di Mosca, di un Vladimir Putin piacevolmente sorpreso mentre veniva informato del lancio da Plesetsk e dell’esito. Il leader del Cremlino ha poi dichiarato che adesso il missile intercontinentale «farà riflettere chi ci minaccia» e che si tratta di un’arma strategica. Non un singolo “esemplare”, ma vari dislocati in altri luoghi della Russia.

Le conferme continuano a susseguirsi. La giornalista russa Mary Ilyushina, cronista del Washington Post, ha riportato in un tweet altre dichiarazioni dello stesso Vladimir Putin. «Questa arma davvero unica garantirà in modo affidabile la nostra sicurezza dalle minacce esterne», scrive, «e farà pensare a coloro che nel calore della frenetica retorica aggressiva cercano di minacciare il nostro paese».

In subtle news, Putin today oversaw a test launch of Sarmat intercontinental ballistic missile. “This truly unique weapon will… reliably ensure our security from external threats and make those think who in the heat of frenzied aggressive rhetoric try to threaten our country.” pic.twitter.com/dSOCRKoEaB

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) April 20, 2022