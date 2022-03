Ucraina, mille euro a ogni profugo: l’Unione Europea ci pensa

27 ministri dell’Interno dei Paesi membri dell’Unione Europea stanno discutendo su come sostenere finanziariamente i profughi ucraini. Quasi 4 milioni i rifugiati arrivati negli Stati d’Europa, in fuga dall’Ucraina a causa dell’invasione della Russia. Tra le prime idee ci sarebbe quella proposta da Germania e Polonia, secondo cui ogni nazione dovrebbe darei ai profughi un forfettario di mille euro al mese per sei mesi.

La proposta di Germania e Polonia

La discussione di oggi verte quindi sulla proposta presentata venerdì scorso da Germania e Polonia. Con una lettera al commissario agli Affari interni Ylva Johannson e al vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas, i due Paesi hanno chiesto un sostegno supplementare all’Europa. «I bisogni finanziari ammontano già a miliardi di euro», spiegano nel documento, in cui hanno inserito anche una richiesta specifica. Nella lettera si parla di mille euro a rifugiato per sei mesi: «Chiediamo alla Commissione di agire ora e di lavorare per fornire opportunità di finanziamento che sarebbero facili da usare e flessibili, coprendo almeno una parte delle spese degli Stati membri utilizzate per fornire tra l’altro alloggio, assistenza sociale, accesso all’istruzione e alla sanità. Ciò potrebbe assumere la forma di un finanziamento forfettario, ad esempio di mille euro per una persona sotto protezione temporanea negli Stati membri per i primi 6 mesi di validità della decisione, dopo di che potremmo valutare questo strumento».

L’Ue ha 17 miliardi di euro a disposizione

La richiesta di Polonia e Germania è corredata dalle stime dei costi attuali. Varsavia parla di importi di almeno 2 miliardi e 200 milioni di euro, con cui copre il primo periodo. Dalla Commissione parlano di 17 miliardi di euro a disposizione: 7 miliardi di fondi strutturali non usati nel periodo 2014-2020 e 9,5 del ReactEu del 2022. A questi si aggiungono altri 5 miliardi dal fondo famiglia 2014-2020. Si attende di capire se per i ministri dell’Interno saranno intenzionati a portare avanti la richiesta. La Commissione poi valuterà i bisogni a medio termine, intanto si pensa all’impatto di questi fondi sulla vita dei profughi.