Guerra in Ucraina, McDonald’s vende tutto: addio definitivo alla Russia

L’invasione russa è stata condannata nelle settimane scorse da decine di multinazionali, che hanno deciso di chiudere le proprie attività nel Paese per protestare contro il conflitto in Ucraina. Tra queste anche molti colossi, come McDonald’s. Il gigante del fast food ha generato una vera e propria corsa all’ultimo panino, quando a inizio marzo ha deciso di calare la saracinesca dei propri store. La speranza dei cittadini russi era di vederli riaprire alla fine della guerra, ma ora i vertici dell’azienda hanno deciso: dopo 32 anni sarà addio definitivo alla Russia. La chiusura temporanea degli 850 punti vendita in tutto il territorio diventa definitiva e tutte le attività saranno vendute.

McDonald’s vende tutto a un acquirente locale

Le prime indiscrezioni parlano di un acquirente locale, pronto a pagare un’ingente somma per aggiudicarsi in blocco gli 850 punti vendita e apporre il proprio marchio. Si tratterebbe di Zio Vania, una società che lavora nella ristorazione fast food e il cui logo si avvicina a quello celebre di McDonald’s. Questo sarebbe stato depositato il 12 marzo, pochi giorni più tardi la chiusura inizialmente temporanea degli stabilimenti del colosso americano. E ci sono già anche note ufficiali da parte della nuova azienda, che vuole «garantire che i dipendenti di McDonald’s in Russia continuino a essere pagati fino alla chiusura di qualsiasi transazione e che i dipendenti abbiano un futuro impiego con qualsiasi potenziale acquirente». Fonti russe parlano di una svalutazione compresa tra 1,2 e 1,4 miliardi di dollari.

McDonald’s: l’addio dopo 32 anni di attività

McDonald’s è stata una delle prime multinazionali ad approdare in Russia dopo la caduta del muro di Berlino. Il 31 gennaio 1990 l’azienda aprì il primo punto vendita a Mosca, in piazza Pushkin, registrando oltre 30mila clienti nella sola giornata d’esordio. Un record che fece storia, visto che il precedente era di “appena” 9mila persone in attesa di fronte lo store a Budapest, pochi mesi prima. Ora, però, l’addio definitivo. Dopo 32 anni McDonald’s lascia e il motivo è l’invasione russa in Ucraina. «È una questione complicata, senza precedenti e con profonde conseguenze», aveva dichiarato al New York Times l’ad della società, Chris Kempczinski, «Alcuni potrebbero obiettare che fornire accesso al cibo e continuare a dare lavoro a decine di migliaia di cittadini comuni sia sicuramente la cosa giusta da fare. Ma è impossibile ignorare la crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina».

