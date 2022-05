Ucraina, si sposano nell’acciaieria Azovstal: lui muore dopo 3 giorni

Dall’inizio della guerra, non sono state poche le coppie ucraine che hanno deciso di sposarsi sotto i bombardamenti. Scelte e storie che hanno fatto il giro del mondo, per il coraggio degli innamorati e per la speranza che hanno regalato al proprio popolo, nonostante un’invasione, quella russa, che non accenna ad arrestarsi. L’ultima storia dall’Ucraina che parla di un matrimonio arriva dall’acciaieria Azovstal, diventata l’epicentro della guerra a Mariupol. Valeria Karpilenko e Andry, detti Nava e Barba, si sono sposati nei sotterranei il 5 maggio scorso, proprio durante i raid dell’esercito russo. Un matrimonio durato appena 3 giorni, perché l’uomo è stato ucciso durante un assalto dei soldati di Mosca.

Valeria e Andriy, gli sposi di Azovstal: lui muore 3 giorni dopo il matrimonio

La storia d’amore tra Valeria Karpilenko e il suo Andriy ha vissuto il proprio epilogo nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal. Lì, durante i bombardamenti, i due ucraini hanno deciso di sposarsi. Era il 5 maggio, e con due anelli improvvisati con la carta stagnola hanno deciso di dirsi il fatidico sì. Tre giorni più tardi, però, la battaglia si è inasprita in tutta Mariupol, acciaieria compresa. Durante un assalto dei militari di Mosca, Andriy è stato ucciso. A raccontarlo è stata la stessa Valeria, sui social, ripresa anche dalla Guardia Nazionale ucraina: «Non siamo riusciti a stare insieme. Ti amerò per sempre, mio eroe».

Il racconto di Valeria: «Sei il mio amore per l’eternità»

La donna piange la perdita di quello che da soli 3 giorni era il proprio marito. Lo ha scritto su Instagram e la loro storia ha fatto il giro del mondo. «Sei stato il mio legittimo marito per tre giorni. E sei stato il mio amore per l’eternità. Mio caro, premuroso, coraggioso … sei stato e sei il migliore», racconta Valeria rivolgendosi direttamente allo scomparso Andriy. Poi prosegue: «Siamo riusciti a sposarci. Siamo riusciti ad essere felici. Non siamo riusciti a stare insieme. Ti amerò per sempre, mio eroe».