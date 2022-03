Guerra in Ucraina, manifestanti russi arrestati cantano Zombie sui mezzi della polizia

Continuano le manifestazioni in Russia, dove migliaia di cittadini si schierano apertamente contro la guerra in Ucraina e spesso vengono arrestate. Ha fatto notizia nelle scorse ore l’arresto di un sacerdote che si era esposto in favore della pace, parlando dei bombardamenti e dell’invasione. Poco dopo ha iniziato a circolare sui social un video di un gruppo di manifestanti russi. Arrestati dalla polizia, i giovani hanno intonato la canzone dei Cranberries Zombie, un inno contro la guerra tra i più celebri della storia recente della musica.

I manifestanti cantano Zombie

Non una canzone a caso, quella dei Cranberries, ma un vero e proprio inno. Da sempre Zombie è un brano associato al pacifismo, alla denuncia di una guerra che significa errore. «When the violence causes silence, we must be mistaken», è una delle frasi clou della hit. La traduzione è semplice: «Quando la violenza causa silenzio, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa». Scritta nel 1993 dopo la morte di due ragazzini in un attentato in Inghilterra, opera dell’Ira, Zombie richiama a chi è incapace di vedere e riconoscere la violenza. Parla di dolore, racconta di violenza e disumanità. Tutto ciò che ora, per i manifestanti, succede in Ucraina.

La bambina che canta Frozen e la violinista nei bunker

Ma nelle ore scorse ci sono stati altri episodi legati alla musica, intesa non come denuncia ma come fonte di coraggio. Il più rilanciato sul web riguarda Amelia, una bambina di sei o sette anni. Lei, nascosta in un bunker come tanti altri suoi connazionali in Ucraina, ha scelto di cantare Let it go, la canzone del celebre cartone animato Frozen. Il video è stato diffuso su Twitter ed è presto diventato virale. Al suo interno si vede la dolcezza di una bambina, chiusa dove non dovrebbe essere, e la commozione dei presenti, in una delle situazioni peggiori della loro vita. Un altro video da un altro bunker, inoltre, è stato diffuso nelle scorse ore e riguarda una ragazza che, nel silenzio assordante di chi attende per capire cosa sarà della propria vita, suona il violino e intrattiene i presenti.