Lo schermidore Samele in Ungheria per prendere la fidanzata ucraina

«In viaggio verso Bologna. Luigi Samele a Budapest si è ricongiunto con la fuoriclasse ucraina della sciabola e sua fidanzata Olga Kharlan. Con loro la sorella Tanya e il suo bimbo». Il profilo di Italia Team ha voluto sottolineare un’impresa che ha poco a che fare con lo sport ma che riguarda un atleta italiano. Si tratta di Luigi Samele, schermidore 34enne, ritratto all’interno della propria auto alla guida, con al fianco la compagna, Olga Kharlan, e parte della sua famiglia nel sedile posteriore. Nella foto spicca il sorriso delle due donne, a voler testimoniare quasi un sospiro di sollievo nell’allontanarsi dalla guerra tra Russia e Ucraina, ma la preoccupazione è tanta e il ritorno in Italia sarà lungo.

Chi è Luigi Samele

Luigi Samele è uno schermidore italiano, classe ’87, che a luglio compirà 35 anni. Tesserato per le Fiamme Gialle, non c’ha pensato due volte e si è messo in auto per andare fino a Budapest, dove è riuscito a ricongiungersi con la compagna, Olga Kharlan, sciabolatrice ucraina. La carriera di Samele è ricca di medaglie. Ai giochi olimpici ha conquistato il bronzo a squadre a Londra 2012 e due argenti, individuale e in team, a Tokyo 2020. Sempre rappresentando l’Italia ha vinto due argenti e due bronzi ai Mondiali a squadre di scherma e tre ori, tre argenti e un bronzo agli Europei.

Chi è Olga Kharlan

Olga Kharan è nata, invece, nel sud dell’Ucraina, a Mykolaiv, il 4 settembre del 1990. Alle Olimpiadi vanta un oro, un argento e due bronzi, a cui aggiunge sei vittorie ai mondiali e otto agli europei, tra individuali e a squadre. Una vera e propria star della sciabola, che dopo aver sposato il collega Dmytro Bojko, anche lui schermidore ucraino, ha rivelato la storia con l’atleta italiano durante la scorsa estate. I due si sono ricongiunti a Budapest e torneranno in Italia nelle prossime ore.