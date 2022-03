Luca Bizzarri doppierà Zelensky in Servant of the People

La storia politica di Volodymyr Zelensky è partita dalla finzione. L’attore comico qualche anno fa è stato protagonista di Servant of the people, una serie tv che ha avuto grande successo in Ucraina e che è stata quasi premonitrice. Il numero uno ucraino interpretava ciò che poi è diventato, cioè il presidente del suo Paese, e ora il prodotto arriverà sulle piattaforme e le tv di gran parte del mondo. In Italia ha acquisito i diritti di distribuzione La7, che trasmetterà la serie dal prossimo lunedì 4 aprile. Oggi è arrivata anche l’ufficialità di chi doppierà Zelensky. Sarà Luca Bizzarri.

Luca Bizzarri è la voce di Zelensky

La serie che ha fatto della satira politica la sua forza, arriva così anche in Italia. Luca Bizzarri ha annunciato su Twitter che sarà lui a doppiare il protagonista, il presidente ucraino e attuale leader della resistenza di Kiev. «Sarò la “voce” italiana di Zelensky nella sit-com “Servant of the people”, sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Io mi prendo questa. Dare la mia voce a un racconto che ha cambiato la nostra storia». Questo il tweet dell’annuncio.

La fiction Servant of the People

C’è grande curiosità intorno alla serie Servant of the People, in origine Sluha Narodu. Lo show è andato in onda dal 2015 al 2019 ed è stato profetico, culminando con la reale elezione di Volodymyr Zelensky avvenuta proprio nel 2019. L’editore di La7, Urbano Cairo, ha spiegato che «programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio. importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo».