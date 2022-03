Londra accusa Mosca di spionaggio dopo finte videochiamate ai ministri inglesi

Finte videochiamate organizzate via mail, con tanto di bandiera dell’Ucraina alle spalle. Così le spie russe hanno cercato di ingannare i ministri del Regno Unito, tentando di carpire importanti informazioni sui movimenti dei Paesi occidentali. A raccontarlo è stato Ben Wallace, il Segretario di Stato per la Difesa di Londra, che ha ammesso di aver parlato per quasi dieci minuti con un impostore, prima che quest’ultimo si tradisse con domande insistenti. E dopo la sua ammissione, è uscita allo scoperto anche Priti Patel, ministro degli Interni della Gran Bretagna, che ha subito un’analoga videochiamata.

Prima una mail per organizzare l’incontro e poi la videochiamata su Teams. Ben Wallace è caduto – almeno parzialmente – nel tranello delle spie russe, che hanno tentato di estorcergli con l’inganno informazioni sugli accordi tra l’Ucraina e l’Occidente. L’agente russo in questione si è spacciato per il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, ingannando il Segretario alla Difesa, convinto fosse lui dopo aver anche controllato una foto. Ma il finto premier si è tradito. La conversazione, infatti, dopo i ringraziamenti di rito sull’attività degli inglesi in favore di Kiev, si è spostata su questioni strettamente legate a rapporti e sicurezza.

Wallace ha parlato anche degli argomenti che più interessavano al suo sconosciuto interlocutore. Per prima cosa ha chiesto se da Londra ci fosse l’intenzione di inviare navi da guerra o di proseguire col discutere i patti di sicurezza occidentali, con tanto di riferimenti alle armi atomiche. Poi ha tentato di parlare della neutralità di Kiev e dell’adesione alla Nato. Il Segretario di Stato ha detto di essersi quindi insospettito, agevolato dal resto delle domande «ridicole» del finto premier.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

