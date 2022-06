Russia, tensione con Lituania ed Estonia: elicottero invade spazio aereo

La tensione tra la Russia e i Paesi della Nato cresce sempre di più. Il fronte in cui si rischia una vera e propria escalation è quello delle Repubbliche baltiche. Dopo il blocco dei treni a Kaliningrad ad opera della Lituania, lo stesso governo di Vilnius ha deciso di fermare anche il trasporto su gomma. Il divieto di transito dalla Russia all’exclave al confine tra i due Paesi ha indispettito Mosca, già molto dura dopo lo stop alle merci dello scorso weekend. E nel frattempo i rapporti si inaspriscono anche con l’Estonia, dopo che un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo estone lo scorso 18 giugno.

A Kaliningrad trasporti solo via mare

Adesso per i cittadini di Kaliningrad i rifornimenti arriveranno soltanto via mare. Le merci sono state bloccate sia su ferro sia su gommato. La scelta della Lituania arriva in ottemperanza alle scelte dell’Unione Europea in materia di sanzioni contro Mosca. Un blocco parziale, però, quello lituano, visto che resta aperto il commercio via mare e la Russia già nei giorni scorsi ha predisposto dalle due alle cinque navi con cui rifornire i supermercati della città. Intanto fuori dai confini si è formata una lunga coda di campion, come rivela l’agenzia Interfax. Tanti i tir rimandati indietro, anche sul fronte bielorusso.

Estonia, l’elicottero russo e la tensione tra i governi

E dopo la Lituania, anche l’Estonia vede crescere la tensione con la Russia. I governi dei rispettivi Paesi devono risolvere una situazione delicata, causata da un elicottero russo. Il 18 giugno scorso, infatti, il velivolo, un MI-8, ha violato lo spazio aereo estone senza alcuna autorizzazione. Sembra che il mezzo stesse sorvolando lungo la frontiera, perché responsabile del servizio di controllo e protezione, ma che durante il volo abbia superato i confini aerei. Da Tallin il ministero degli Esteri ha prontamente convocato l’ambasciatore russo. In una nota del governo si legge che «l’Estonia considera questo un incidente estremamente grave e deplorevole, che indubbiamente provoca ulteriore tensione ed è del tutto inaccettabile».