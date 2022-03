Ucraina, con Zelensky formato Lego raccolti 16.540 dollari

Il mondo dei Lego, i celebri mattoncini che spopolano da decenni in ogni parte del mondo, ci ha abituati spesso a raffigurazioni a tema. Dai supereroi come Batman alle figure tratte da celebri film o videogame, come Star Wars o Super Mario, i Lego si sono rimodernati sempre più, reinventandosi e conquistando ogni anno nuove fette di pubblico. Adesso nel mondo a mattoncini sbarca anche la guerra. Un rivenditore di Chicago ha personalizzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e raccolto fondi in favore dell’Ucraina. Un successo inaspettato, fruttato oltre 16mila dollari.

Lego Zelensky raccoglie oltre 16mila dollari

L’iniziativa nasce a Chicago, da un rivenditore specializzato che si chiama Citizen Brick. Qui è stata realizzata la minifigure di Volodymyr Zelensky con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. I proprietari dello store, però, non si aspettavano di raccogliere 16.540 dollari. Un tesoretto subito donato all’associazione americana Direct Relief, che ha l’obiettivo di acquistare forniture mediche da inviare in Ucraina. Un successo inaspettato, soprattutto perché il mini personaggio del presidente ucraino è stato venduto per 100 dollari al pezzo. Con 10 dollari, invece, era possibile acquistare una bottiglia molotov formato Lego.

Citizen Brick ringrazia: «Minifigure esauriti quasi subito»

E con un post su Facebook, Citizen Brick ha voluto ringraziare quelli che ha definito «i clienti migliori del mondo». Dallo store hanno voluto inviare un sentito «grazie a tutti coloro che hanno donato alla raccolta fondi per l’Ucraina. Attraverso l’acquisto delle minifigure del presidente Zelensky abbiamo raccolto 16.540 dollari». Poi il riferimento a Direct Relief, che ha già ricevuto i fondi, e un ringraziamento allo staff: «Come avrete notato, le minifigure sono andate esaurite quasi subito. Ne abbiamo fatte il più possibile in 24 ore frenetiche, con la troupe di Citizen Brick ad aver lavorato nel proprio giorno libero. Sappiamo che c’erano persone che hanno provato a prenderne uno e non ci sono riuscite. Speriamo che prendano in considerazione la possibilità di fare una donazione diretta a un ente di beneficenza».