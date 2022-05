Guerra in Ucraina, Lavrov: «Putin non è malato»

Fin dall’inizio dell’attacco della Russia all’Ucraina si rincorrono le voci: Vladimir Putin è malato. E l’invasione che va avanti da oltre tre mesi non sarebbe altro che l’ultima mossa di un uomo vicino alla morte. Le varie fonti di intelligence hanno anche individuato le possibili malattie, osservando i comportamenti e l’aspetto dello “zar”: dal cancro alla tiroide a un tumore del sangue. La salute di Putin, come la sua vita privata, sono argomenti tabù in Russia. Nessuno ne parla. Al massimo, si smentisce. E questo ha fatto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un intervento sulla tv francese TF1.

Lavrov, cosa ha detto sulla salute di Putin

«Non penso che persone sane di mente possano vedere in lui qualche segnale di malattia o di un qualsiasi disturbo», ha dichiarato Lavrov. «Potete vederlo in tv, leggere o ascoltare i suoi discorsi», ha aggiunto il ministro degli Esteri della Russia, sottolineando come Putin, 70 anni il prossimo ottobre, appaia in pubblico ogni giorno. «Lascio coloro che diffondono simili voci risolvere la questione con la propria coscienza, nonostante le occasioni quotidiane che hanno di verificare la reale situazione».

Lavrov, cosa ha detto sul Donbass

Lavrov ha poi parlato della situazione nel Donbass: «La nostra priorità assoluta è la liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, che sono ormai riconosciute dalla Russia come Stati indipendenti. Il futuro dei territori dell’Ucraina dove la Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovrebbe essere deciso dai loro cittadini», i quali probabilmente non «non sarebbero felici di essere di nuovo governati dal regime neonazista che ha rivelato la sua natura russofoba», ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, facendo intendere che presto, nelle zone occupate, potrebbero essere indetti dei referendum per l’indipendenza o l’annessione alla Federazione Russa. E in generale, ha affermato Lavrov, «la Russia non crede che le porte del dialogo con l’Europa siano chiuse».