Guerra in Ucraina, Lavrov interviene all’Onu: 50 Paesi lasciano la sala

Una scena non da poco, che testimonia quanto la Russia inizi a essere isolata a livello internazionale. Molte delegazioni dell’Unione Europea, oltre che quella ucraina e altri Paesi dell’Occidente, hanno boicottato l’intervento di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, intervenuto durante la Conferenza sul disarmo tenutasi nella sala dell’Onu a Ginevra. Dopo essere stato presentato, sullo schermo è comparso uno dei personaggi più vicini a Vladimir Putin e tra i protagonisti della guerra in corso contro l’Ucraina. In tutta risposta, una cinquantina di presenti hanno lasciato la sala in segno di protesta.

Lavrov è intervenuto soltanto telematicamente e non in presenza, parlando di «sanzioni anti-russe» che gli impediscono di volare sopra i Paesi dell’Unione Europea. Niente viaggio a Ginevra, quindi, per il ministro degli Esteri russo, che intervenuto in videocall. Questo l’intervento contenuto nel video: «I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali alle Forze Armate Ucraine saranno ritenuti responsabili di qualsiasi conseguenza di tali azioni nel contesto dell’operazione militare speciale in corso. Non possono non capire il grado di pericolo delle conseguenze. L’Ue si è definitivamente schierata con il regime di Kiev, che ha scatenato una politica di genocidio contro parte della sua stessa popolazione».

Tra gli «oltre 50 Paesi» che hanno di fatto boicottato l’intervento di Lavrov, c’è stato anche il Regno Unito. La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha affidato a Twitter il suo pensiero su quanto accaduto. «Il Regno Unito e oltre 50 paesi hanno organizzato un ritiro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite mentre la Russia ha iniziato a parlare oggi. La dichiarazione di Lavrov era piena di disinformazione e non meritava l’attenzione del Consiglio. La Russia è isolata e dovrebbe vergognarsi di sedere nella Camera delle Nazioni Unite».

The UK 🇬🇧 and 50+ countries staged a walk out of 🇺🇳 UN Human Rights Council as Russia started speaking today.

Lavrov’s statement was full of disinformation and did not deserve the attention of the @UN_HRC.

Russia is isolated and should be ashamed to sit in the UN chamber. https://t.co/i5E9byUI0G

