Missili su Kyiv, per l’Ucraina la Russia «preparava i raid dal 2 e 3 ottobre»

Dall’Ucraina non hanno dubbi: l’attacco condotto nel corso della giornata di oggi dalla Russia era stato pianificato dai primi di ottobre. L’accusa di Kyiv, attraverso i vertici dell’intelligence militare, non è casuale. Se così fosse, infatti, Mosca avrebbe già preparato l’attacco prima di quello portato avanti dal governo di Zelensky contro il ponte di Kerch, in Crimea, avvenuto due giorni fa. Le accuse dalla capitale dell’Ucraina, però, non si fermano qui perché secondo le autorità la Russia avrebbe usato anche droni iraniani, non soltanto partiti dalla Crimea ma anche dalla Bielorussia.

Kyiv: «Cremlino preparava massici raid il 2 e il 3 ottobre»

L’intelligence militare di Kyiv ha diffuso una nota in cui si legge che le truppe russe «avevano ricevuto istruzioni dal Cremlino per preparare massicci raid missilistici contro infrastrutture civili in Ucraina il 2 e 3 ottobre scorsi. Le unità militari dell’aviazione strategica e a lungo raggio hanno ricevuto l’ordine di prepararsi per attacchi missilistici massicci. Sono stati identificati come obiettivi gli oggetti delle infrastrutture civili critiche e le aree centrali delle città ucraine densamente popolate». Lo Stato Maggiore ucraino insiste: «Il nemico ha usato droni iraniani, modello Shahed-136, lanciati dal territorio della Bielorussia e contemporaneamente dalla Crimea occupata».

Putin: «Risposta dura a terrorismo»

Il presidente Vladimir Putin era apparso in tv e dopo l’attacco al ponte Kerch in Crimea aveva promessa una «risposta dura» a quella che definiva una «azione terroristica». E così oggi, dopo i bombardamenti a Kyiv e Zaporizhzhia, da Mosca è arrivata quasi una giustificazione: «Se continueranno gli attacchi contro la Russia, la risposta sarà dura. Le risposte saranno della stessa portata delle minacce alla Russia». E mentre l’Ucraina annuncia di aver neutralizzato 41 dei 75 missili russi contro obiettivi sul proprio territorio, il Cremlino parla di aver «colpito tutti gli obiettivi». Il botta e risposta rischia di portare la guerra a una nuova fase.