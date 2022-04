Ucraina, a Kherson 824 nuove fosse individuate dai satelliti

Dopo i fatti di Bucha, con una fosse comune scoperta anche grazie all’utilizzo delle immagini provenienti dai satelliti, i Paesi dell’Occidente temono che possano essersi verificati altri massacri. Una era e propria strage, quella denunciata dalle autorità ucraine ad opera dei russi, che invece rinnegano il coinvolgimento e accusano gli Stati Uniti e la Nato di aver complottato contro Mosca. Intanto altre foto satellitari accendono i riflettori su un’altra città dell’Ucraina, Kherson, che si trova dalla parte opposta del Paese.

A Kherson 824 nuove fosse in un mese

Secondo quanto documentato dalle foto dei satelliti, in poco più di un mese il cimitero di Kherson sarebbe stato ampliato con 824 nuove fosse. I lavori sembrano essere cominciati all’arrivo dell’esercito russo, il 28 febbraio. Un ingrandimento di enorme portata, anche per una città che conta 300mila abitanti, e ora le autorità temono che ci possano essere altre fosse comuni in cui l’esercito può aver gettato i corpi di soldati e civili ucraini.

Kherson, fronte caldo della guerra in Ucraina

Da oltre un mese i russi e gli ucraini combattono sulla linea di Kherson, una delle città al centro del conflitto e maggiormente coinvolta nei bombardamenti di Mosca. Le foto satellitari hanno mostrato come l’esercito del Cremlino si sia impegnato nei lavori per l’ampliamento del cimitero. La città, posta sull’estuario del Dnepr, ha una grande portata strategica proprio per la sua posizione geografica ed è stata di fatto la prima ad essere invasa dall’esercito di Mosca.

Kherson come Bucha: il dubbio dell’Occidente

Ciò che vuole scongiurare l’Occidente è che Kherson diventi una nuova Bucha. Nelle ultime ore cresce l’indignazione per quello che viene considerato un vero genocidio, come ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto un processo a Vladimir Putin per crimini contro l’umanità. Da Kiev, sullo stesso argomento, si sono esposte le autorità, parlando di oltre 7mila crimini diversi da parte della Russia.