Ucraina, a Kharkiv 4 corpi di soldati russi disposti a forma di Z

L’invasione russa in Ucraina prosegue ormai da settimane. La guerra ha avuto inizio a fine febbraio e da Mosca non sembrano intenzionati a dire sì a quel cessate il fuoco tanto richiesto da Kyiv e dai Paesi dell’occidente. Le atrocità proseguono, con decine di bambini e centinaia di civili vittime dei numerosi bombardamenti, ma ora spuntano orrori anche dal fronte opposto. Gli inviati di Associated Press hanno testimoniato fotograficamente il modo in cui sono stati disposti sul terreno i cadaveri di quattro soldati in uniforme russa. Disegnavano una Z, in un’area, quella di Kharkiv, sorvolata costantemente dai droni proveniente dalla Russia.

Kharkiv, corpi di soldati formano la Z

L’atrocità è stata fotografata dai cronisti di Associated Press e ha presto fatto il giro del mondo. Una scelta non casuale perché la Z è l’ormai celebre simbolo dell’esercito russo. E non si tratta dell’unico orrore testimoniato nelle ultime ore. Un cadavere è stato disposto su una barriera anti-carro dopo essere stato carbonizzato, con due barre d’acciaio a formare la X, come a emulare una crocifissione. Corpi che dopo la pubblicazione delle fotografie sono stati rimossi. Non è semplice capire chi possa essere stato, sebbene Kharkiv sia una delle città che ha subito il maggior numero di attacchi.

The bodies of Russian soldiers, arranged in a Z, a symbol of the Russian invasion, lie near a village recently retaken by Ukrainian forces on the outskirts of Kharkiv, Ukraine, Monday, May 2, 2022. pic.twitter.com/rfLkABOZN8 — TowerTainment (@PaulHay36689889) May 3, 2022

Per la Croce Rossa anche questi sono crimini di guerra

Mentre si parla sempre più spesso dei crimini di guerra dei soldati russi, tra stupri, uccisioni e rapimenti, la Croce Rossa equipara i due atteggiamenti. L’organizzazione mondiale parla di oltraggio alla dignità delle persone, che si applica anche ai morti secondo lo Statuto della Corte Penale Internazionale. Nei giorni scorsi avevano fatto scalpore i filmati relativi a ferimenti e uccisioni di alcuni prigionieri, da parte dell’esercito ucraino.

Kharkiv uno degli epicentri del conflitto

La regione di Kharkiv, con il suo omonimo capoluogo, rappresenta uno degli epicentri dello scontro fin dalle prime ore di guerra. L’esercito ucraino e quello russo si sono scontrati per settimane e anche oggi, dopo l’ennesima notte di bombardamenti, i locali hanno risposto al fuoco, con una controffensiva partita poco fa. A testimoniarlo sono i cronisti locali, come Illia Ponomarenko, giornalista del The Kyiv Independent.