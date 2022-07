Il dopo Johnson, i Tory e il destino dell’Ucraina

Tra i politici che hanno (più o meno) gioito per le dimissioni di Boris Johnson, certo non figura il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra i due, si sa, esiste un rapporto molto stretto, che la stampa britannica non ha esitato a definire una bromance. Un’evidente amicizia tra i due, che ha contribuito a cementare la reputazione del Regno Unito come uno dei più decisi antagonisti della Russia di Vladimir Putin. Per i critici, solo il tentativo disperato da parte di BoJo di distrarre l’opinione pubblica dagli scandali che stavano mettendo in imbarazzo i Tory. Fatto sta che, alla fine, Johnson è stato costretto alle dimissioni e Zelensky ha perso il suo principale alleato.

Nel giorno delle sue dimissioni da leader Tory, Johnson ha chiamato ancora una volta Zelensky, per ribadire che l’Ucraina, anche dopo la sua uscita di scena, avrebbe continuato a godere di un «irriducibile sostegno». Nonostante l’etichetta preveda commenti ridotti al minimo in caso di caduta di un governante alleato, in questo caso c’è stata un’eccezione: «Non abbiamo dubbi sul fatto che il sostegno sarà preservato, ma la tua leadership personale e il tuo carisma lo hanno reso speciale», ha dichiarato Zelensky, dicendosi «rammaricato» per le dimissioni. Da parte sua, BoJo ha risposto: «Tu sei un eroe, tutti ti amano». Nei giorni successivi Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, ha ribadito che «nessuno può sostituire Johnson», mettendo in risalto una “chimica” tra i due leader che «probabilmente non si ripeterà» con nessun altro.

Downing Street, è corsa a due tra Truss e Sunak

E questo “altro”, chi potrebbe essere? Inizialmente “allargata”, la gara per la successione di Johnson è diventata rapidamente una corsa a due tra la favorita Liz Truss, attuale ministra degli Esteri, e Rishi Sunak, l’ex Cancelliere dello Scacchiere le cui dimissioni hanno accelerato la caduta di Johnson: si sono affrontati lunedì scorso nel loro primo faccia a faccia televisivo e, finora, nessuno dei due ha suggerito un cambio di rotta sull’Ucraina. Anzi, proprio la risposta all’invasione russa è stato l’unico tema capace di mettere d’accordo i due contendenti, che non si sono risparmiati colpi bassi su Cina, Brexit, tagli fiscali e persino sugli abiti costosi indossati. «Come Paese possiamo essere enormemente orgogliosi del contributo che il Regno Unito ha fornito nel resistere all’aggressione russa e che continuerà, immagino, chiunque diventi primo ministro», ha detto Sunak. E su questo, Truss non ha ribattuto in alcun modo. Secondo i sondaggi, il dibattito televisivo trasmesso dalla Bbc si è concluso con un testa a testa.

D’altra parte era proprio Sunak ad aver bisogno di esporsi su questo tema, avendo ricoperto “solo” l’incarico di ministro delle Finanze, mentre Truss (che non si è dimessa) come capo degli Esteri ha sostanzialmente messo nero su bianco le sanzioni comminate alla Russia. Secondo Sophia Gaston, direttrice del think tank British Foreign Policy Group, i due potrebbero avere stili di leadership “distinti” sull’Ucraina: «Piena continuità» per Truss, «molto attiva nel plasmare la politica dell’attuale governo», mentre Sunak potrebbe badare maggiormente «al profitto degli investimenti internazionali», ha detto a Politico. In parole povere, l’ex Cancelliere dello Scacchiere potrebbe adottare una linea più morbida, preoccupato dall’impatto economico della guerra. Jonathan Eyal del Royal United Services Institute ha sottolineato che dovrebbe creare da zero una posizione sull’Ucraina, mentre Truss si è rivelata nei confronti della Russia persino più dura di Johnson.

Tra Truss-Sunak, il Cremlino parteggia per il secondo

Basti pensare che, nei mesi scorsi, in ben tre occasioni Downing Street si è sentita obbligata a prendere le distanze da alcuni commenti di Truss: quando ha dato il proprio sostegno ai foreign fighter britannici; quando si è detta preoccupata della mano morbida di Francia e Germania nei negoziati con la Russia; quando si è detta a favore di aiuti per i Paesi dipendenti dall’energia russa. Dalle teorie alle promesse, Sunak si è impegnato a mantenere il piano di Johnson per aumentare la spesa per la difesa al 2,5 per cento del Pil entro la fine del decennio, mentre Truss rimarrebbe su questa quota fino al 2026, per poi alzarla al 3 per cento entro il 2030. Nella corsa a Downing Street non c’è dubbio che, mentre i vertici Tory (Johnson compreso) siano dalla parte di Truss, il Cremlino faccia invece il tifo per Sunak. Il vincitore di queste primarie sarà proclamato il 5 settembre, dopo la pausa parlamentare estiva. Il giorno successivo Boris Johnson, che è ancora primo ministro in carica nonostante l’addio annunciato il 7 luglio, si dimetterà davanti alla regina Elisabetta II, la quale affiderà al suo successore l’incarico di formare il nuovo governo.