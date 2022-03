Guerra in Ucraina, liberati i soldati dell’Isola dei Serpenti

Mentre la guerra tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta, i due Paesi hanno portato a termine uno scambio di prigionieri. 11 i marinai russi che tornano così a Mosca, salvati e presi ostaggio dopo l’esplosione di una nave al largo di Odessa. Dall’altra parte, il parlamento ucraino tramite il proprio account Twitter ufficiale ha comunicato che sono tornati in patria 19 soldati. Tra loro i celebri militari dell’Isola dei Serpenti, diventati famosi per aver risposto con un laconico «Fottetevi!» alle minacce dell’esercito russo.

Inizialmente si era temuto che i 13 soldati dell’isola fossero morti sotto i bombardamenti delle navi russe. Poi è stato lo stesso governo di Kiev a ventilare l’ipotesi che fossero stati presi prigionieri. Una notizia confermata successivamente e ulteriormente positiva in seguito ai negoziati. Ieri sono stati liberati tutti, proprio in virtù di questo scambio di ostaggi tra Ucraina e Russia. Si tratta del secondo scambio tra i due governi, dopo il primo avvenuto qualche settimana fa su ordine diretto di Zelensky.

A darne comunicazione, dopo le prime indiscrezioni diffuse da NPR, National Public Radio, organizzazione no-profit statunitense, è stato lo stesso Parlamento ucraino. Sul profilo Twitter ufficiale è stato scritto che «L’Ucraina ha scambiato 11 marinai russi che abbiamo salvato da una nave affondata vicino a Odessa con 19 marinai ucraini (autori della leggendaria frase “nave da guerra russa vai a farti f *** da sola”)». Un tweet emblematico, che prosegue poi con un’altra comunicazione. Kiev spiega che anche la nave Sapphire, inviata inizialmente per salvarli e poi confiscata dalla Russia, tornerà in possesso degli ucraini.

⚡️ The first exchange of war hostages occurred on President @ZelenskyyUa‘s order. Additionally, today, #Ukraine exchanged 11 Russian sailors we rescued from a sunken ship near #Odesa to 19 Ukrainian sailors (authors of the legendary phrase “Russian warship go f*** yourself”)

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 24, 2022