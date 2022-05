Guerra in Ucraina, Russia pronta a riprendere i colloqui

Tra Russia e Ucraina il clima potrebbe lievemente distendersi, quando basta per riaprire la possibilità di colloqui. Questo è quanto dichiarato nel corso della mattinata dal vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko. A riprendere le sue dichiarazioni, subito ribaltate in tutto il pianeta, è stata l’agenzia Interfax. Secondo il politico, Mosca sarebbe pronta a riprendere i negoziati con l’Ucraina. Adesso si attende la risposta di Kyiv. La via diplomatica di risoluzione del conflitto sembrava difficile da praticare nelle scorse ore, ma ora dalla Russia sembra essere arrivato un timido segnale di apertura.

Colloqui tra Russia e Ucraina: si punta a riprendere i negoziati

Nelle scorse settimane i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina avevano discusso sulle condizioni da applicare da una parte e dall’altra per raggiungere un cessate il fuoco. Poi il brusco stop, con i diplomatici arroccati sulle rispettive posizioni e le accuse di crimini umanitari da parte di Kyiv, decisa a non sedersi più al tavolo. Oggi l’apertura arriva da parte di Mosca. Dal Cremlino, qualche giorno fa, erano arrivate le accuse alle autorità ucraine di aver bloccato i negoziati, a dispetto di quanto si diceva, invece, contro i russi. La soluzione diplomatica sembra tutt’ora difficile da praticare, nonostante sia sostenuta dai paesi dell’Occidente e della Nato. Anche il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ne ha parlato stamattina nell’audizione al Senato: «Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco e far ripartire i negoziati».

Nessun incontro tra Putin e Biden