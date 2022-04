Incontro Putin-Zelensky, Kiev: «Possibile dopo la battaglia per il Donbass»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin potrebbe incontrarsi. Non c’è una data precisa, ma un evento bellico alle porte, che sembra inevitabile. «L’Ucraina è pronta per le grandi battaglie, deve vincerle, in particolare nel Donbass. E dopo avremo una posizione negoziale più solida che ci consentirà di dettare determinate condizioni», ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, citato dalla Cnn. «Poi i presidenti si incontreranno. Potrebbero passare due o tre settimane».

Ucraina, i timori per l’offensiva russa in Donbass

Come se non bastasse tutto quanto già successo, dalle perdite militari ai massacri di civili, il peggio per l’Ucraina deve ancora arrivare. È quanto sostiene Serhiy Haidai, governatore della provincia di Luhansk, in un’intervista al Corriere della Sera: «Sta per succedere un inferno», ha dichiarato. «Per cantare vittoria Putin deve conquistare tutto il Donbass, soprattutto dopo la sconfitta di Kiev. Parla di “liberazione”, ma vuole il nostro territorio per questioni strategiche e per le sue miniere», ha spiegato Haidai, secondo cui l’attacco russo è una questione di giorni. «Si stanno riposizionando ai confini e nel frattempo continuano a bombardare. Non hanno morale: raderanno al suolo ospedali, scuole, case. Avete presente Bucha o Mariupol? Da noi sarà molto peggio».

Zelensky: «La gente accetterà però la pace in ogni caso»

«Per raggiungere l’obiettivo distruggeranno tutto. Vogliono cancellarci dalla faccia della terra, ma noi resisteremo», ha aggiunto il governatore. Intanto destano preoccupazione le ultime immagini satellitari che mostrano quello che appare essere un convoglio militare russo lungo 12 chilometri, in movimento verso sud attraverso la cittadina di Velykyi Burluk, nell’Ucraina orientale ad est di Kharkiv. Da parte sua, Zelensky ha detto: «Nessuno vuole negoziare con una persona o persone che hanno torturato questa nazione. È tutto comprensibile. E come uomo, come padre, lo capisco molto bene. La gente accetterà però la pace in ogni caso. La gente vuole che questa guerra finisca. Alle nostre condizioni, condizioni di indipendenza».