Guerra in Ucraina, Mosca contro Guerini: «Falco e ispiratore della campagna antirussa»

Dopo aver annunciato «conseguenze irreversibili» nel caso di nuove sanzioni nei confronti di Mosca, nella stessa intervista concessa a Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, ha puntato il dito contro il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, accusandolo di essere tra i principali ispiratori di una campagna antirussa nel governo, a seguito dell’attacco all’Ucraina.

Attacco a Guerini, Mosca ricorda l’aiuto fornito all’Italia nel 2020

Durante l’intervista, Alexei Paramonov ha ricordato l’aiuto fornito dalla Russia al nostro Paese nel 2020, in piena emergenza pandemica. «All’Italia è stata fornita un’assistenza significativa attraverso il ministero della Difesa, il ministero dell’Industria e Commercio e il ministero della Salute della Russia», ha detto. «A proposito, una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali “falchi’” e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano».

«Nell’inviare una missione umanitaria la Russia è stata guidata non dal desiderio di ricevere dividendi in termini di reputazione o di politica estera, ma da un senso di compassione, un desiderio di aiutare il popolo italiano in uno dei momenti più difficili della sua storia postbellica», ha aggiunto Paramonov, ricordando quanto accaduto a marzo-aprile 2020, quando l’Italia era stata messa in ginocchio dal Coronavirus.

Il MinisteroEsteri🇷🇺 piega a propaganda di guerra anche il dramma Covid nell’attaccare con farneticazioni inaccettabili il Ministro @guerini_lorenzo. Il nostro sostegno è ancora più convinto e diventa legittimo dubitare delle reali intenzioni di quelle missioni di aiuto sanitario — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 19, 2022

Immediato sostegno a Guerini, attaccato da Mosca, è arrivato da Enrico Letta, che su Twitter ha scritto: «Il Ministero degli Esteri russo piega a propaganda di guerra anche il dramma Covid nell’attaccare con farneticazioni inaccettabili il Ministro Lorenzo Guerini. Il nostro sostegno è ancora più convinto e diventa legittimo dubitare delle reali intenzioni di quelle missioni di aiuto sanitario».