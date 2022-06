Nei primi 100 giorni di guerra la Russia ha incassato 93 miliardi di euro dall’export di gas e petrolio

Nei primi 100 giorni di guerra in Ucraina, la Russia ha incassato 97 miliardi di dollari (93 miliardi di euro) dalle esportazioni di combustibili fossili. E questo nonostante le pesanti sanzioni occidentali e i tentativi dell’Europa di emanciparsi dal punto di vista energetico da Mosca. «I ricavi delle esportazioni della Russia sono in calo da marzo», hanno spiegato gli esperti del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) con sede a Helsinki citati dal Moscow Times, «ma rimangono ai massimi livelli a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia». L’aumento della domanda di combustibili fossili ha creato un’impennata dei prezzi: si calcola che i combustibili fossili provenienti dalla Russia costino il 60 per cento in più rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, nel periodo di riferimento, petrolio e derivati hanno rappresentato il 63 per cento delle esportazioni russe, il gas il 32 per cento e il carbone il 5 per cento.

Entro il 2022 la Russia prevede ricavi aggiuntivi fino a 14,4 miliardi di dollari

Se Mosca dal 24 febbraio, data di inizio dell’invasione dell’Ucraina, al 3 giugno ha incassato 93 miliardi di euro dall’export energetico, tra gennaio e aprile ne ha spesi 25 in difesa e per finanziare la guerra. Entro il 2022, la Russia prevede inoltre ricavi aggiuntivi dalla vendita di petrolio e gas fino a 14,4 miliardi di dollari. Soldi che saranno destinati a finanziare la guerra. «Le entrate provenienti dalle esportazioni di combustibili fossili sono il fattore chiave per l’aggressione della Russia all’Ucraina», ha sottolineato il Crea. Secondo le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia, le entrate di petrolio e gas nel 2021 hanno rappresentato quasi la metà del bilancio federale russo, con l’Unione Europea che ha importato oltre il 60 per cento dei combustibili fossili. Germania, Italia e Paesi Bassi hanno speso un totale di 34 miliardi di dollari. A fine maggio, l’Unione Europea nel suo sesto pacchetto di sanzioni ha deciso di tagliare del 90 per cento le importazioni di greggio russo entro il 2022.