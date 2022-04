Non ha condannato l’invasione dell’Ucraina: Berlino verso la revoca di incarichi e benefici a Schroeder

Il governo tedesco sta seriamente pensando di revocare gli incarichi e i benefici di cui gode l’ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schroeder, reo di non essersi espresso contro l’aggressione di Mosca a Kyiv e, in generale. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner: «Non è più pensabile che a spesa dei contribuenti gli venga messo a disposizione un ufficio», ha detto, parlando di possibili conseguenze. Schroeder, che non ha condannato l’invasione dell’Ucraina, è una figura ingombrante a causa dei suoi rapporti con la Russia: ricopre infatti importanti incarichi ai vertici delle compagnie energetiche Rosneft e Gazprom.

Schroeder, gli incarichi in Russia

Gerhard Schroeder è presidente del comitato degli azionisti di Nord Stream, il gasdotto tra Russia e Germania al cui raddoppio è stata negata la licenza di operare dopo l’attacco all’Ucraina, e presidente del consiglio di sorveglianza di Rosneft, il principale gruppo petrolifero russo. La scorsa settimana, il New York Times ha pubblicato un’intervista a Schroeder, nella quale l’ex cancelliere ha affermato di non avere alcuna intenzione di rinunciare ai suoi incarichi nelle società russe, a meno che Mosca non interrompa le forniture di gas alla Germania, scenario definito improbabile. Durante l’intervista, Schroeder ha poi aggiunto di non essere pentito dei suoi legami con Vladimir Putin e di auspicare un’indagine per accertare quanto successo a Bucha. L’ex cancelliere tedesco, inoltre, non ha rinunciato all’ingresso nel consiglio di sorveglianza del colosso russo Gazprom.

Schroeder, i benefit in Germania

Come ex cancelliere (carica ricoperta dal 1998 al 2005), il 77enne Schroeder ha ancora diritto a diversi incarichi al Bundestag, così come a un budget per il personale, per un costo complessivo pari a 400 mila euro all’anno. Che, ovviamente, escono dalle casse federali. «Gli ex funzionari di alto livello che sono in modo palese dalla parte di governi criminali non possono contare sul sostegno dello Stato», ha dichiarato il ministro Lindner. I benefici di cui gode Schroeder potrebbero quindi essere ridotti, dal punto di vista monetario e temporale, nel quadro dei prossimi dibattiti sulla legge di bilancio per il 2023.