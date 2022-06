La Russia ha ridotto la fornitura di gas all’Italia

Eni ha confermato che «Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15 per cento». Lo si legge sulla piattaforma di informazioni privilegiate (Pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Un portavoce di Eni ha specificato che «le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate». La società del Cane a sei zampe «sta costantemente monitorando la situazione», ha aggiunto.

Gazprom, ieri il taglio delle forniture alla Germania

Appena ieri il colosso energetico russo aveva annunciato di dover tagliare del 40 per cento le sue forniture verso la Germania, adducendo ragioni di natura tecnica relative al suo più importante gasdotto: «A causa del ritardo nella riconsegna di strumenti di compressione del gas in riparazione da parte di Siemens, le forniture via Nord Stream possono arrivare fino a 100 milioni di metri cubi al giorno, contro i 167 milioni previsti», aveva reso noto Gazprom. La riduzione, chiaramente, è stata in realtà una risposta alle sanzioni occidentali.

Eni, il doppio conto euro-rubli presso GazpromBank

Attorno a metà maggio, Eni si è adeguata all’incertezza normativa aprendo il doppio conto presso GazpromBank, uno in euro e l’altro in rubli, per pagare le forniture di gas alla Russia. La mossa di Eni era arrivata in vista delle scadenze di pagamento, in attesa delle indicazioni del governo italiano e delle istituzioni europee relative all’utilizzo dei conti per garantirsi il gas russo.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si è espresso più volte sulla necessità di fissare un tetto al prezzo del gas in Europa e di sostituire interamente quello di provenienza russa entro il 2025: «Riusciremo a coprire l’80 per cento del fabbisogno escludendo il gas russo per l’inverno 22-23. Al 100 per cento riusciremo a coprire l’inverno 24-25».

