Francia, due attivisti occupano la villa della figlia di Putin: arrestati

La villa di Kateryna Tikhonova, figlia di Vladimir Putin, è stata occupata. Accede in Francia, a Barritz, dove alcuni attivisti hanno fatto irruzione occupandone le stanze, prima di cambiare tutte le serrature. Un atto non soltanto simbolico, perché adesso gli occupanti vogliono riservare la lussuosa dimora ai profughi ucraini.

Si chiamano Pierre Haffner e Sergey Saveliev i due attivisti che hanno forzato l’ingresso della villa della figlia di Putin, cambiandone le serrature. Si tratta di una residenza più che lussuosa, come si confà agli oligarchi russi. Loro sono entrati, hanno postato sui social numerose foto e hanno invitato i profughi ucraini ad utilizzarla per rifugiarsi. Otto le camere da lette e tre i bagni. Tra le foto, anche una dei due uomini immortalati nell’atto di sventolare la bandiera ucraina. Inoltre, sul cancello sono state dipinte scritte con insulti a Putin.

An activist broke into Putin’s daughter’s villa in France, changed the locks and invited refugees there.

French activist Pierre Haffner broke into Ekaterina Tihanovska’s villa in Biarritz, changed all the locks and invited refugees from Ukraine there. The villa has 8 bedrooms. pic.twitter.com/vMOEh4wCwk

