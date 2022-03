Guerra in Ucraina, la Russia invia forni crematori per non contare i morti

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha denunciato una pratica che già nelle scorse ore era emersa attraverso numerose indiscrezione dei media locali. La Russia starebbe nascondendo il reale numero delle vittime del proprio esercito con l’utilizzo di grandi forni crematori, in modo tale da bruciare i corpi e non contare i morti. Già nei giorni scorsi, il quotidiano britannico The Telegraph aveva pubblicato la notizia con tanto di video della struttura mobile utilizzato dall’esercito russo.

I forni crematori russi

«Non vogliono mostrarli alle loro madri», ha dichiarato Zelensky nella conferenza stampa di oggi a Kiev, attaccando la Russia sull’utilizzo dei forni crematori. Uno scenario definito nei giorni scorsi «agghiacciante» dal segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, proprio sulle pagine del Telegraph. Il celebre quotidiano ha diffuso anche dei video, rilanciandoli proprio dal Ministero della Difesa, in cui si vede un veicolo con montato un vero e proprio forno in cui cremare un corpo umano alla volta. Dal giornale hanno anche tentato di contattare la ditta che lo avrebbe creato, la Tourmaline, società che si occupa di distruggere rifiuti biologici pericolosi. Nessuna risposta, però, dall’azienda.

Ben Wallace: «Agghiacciante»

Il Segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha parlato di «segno emblematico e agghiacciante». Dalla Gran Bretagna parlano di una Russia che avrebbe ideato questo sistema per un solo scopo: evitare le critiche sulle perdite in guerra. Già nel 2014, quando il Cremlino aveva optato per l’invasione in Ucraina per la prima volta, erano state molti i cittadini che avevano lamentato l’alto numero di morti nell’esercito russo. Non conoscere il numero permetterebbe a Mosca di mettersi al riparo dalle critiche.

Forni crematori: la condanna di Twitter

Tanti gli utenti che nel commentare e rilanciare le notizie relative alla guerra tra Russia e Ucraina si sono soffermate sulla vicenda. Una condanna unanime alla pratica russa, con decine di commenti che mostrano tutto il loro stupore e la loro indignazione. Tra gli altri, anche il parlamentare Ettore Rosato, vice presidente alla Camera dei Deputati, ha parlato di «pedine del progetto criminale di Putin, senza pietà anche per chi combatte e muore ai suoi ordini».