Guerra in Ucraina, la Russia annuncia ufficialmente la fine della mobilitazione parziale

La mobilitazione parziale, decretata nella Federazione Russa il 21 settembre per la guerra contro l’Ucraina, è finita. Lo ha annunciato Sergei Shoigu, ministro della Difesa, nel corso dell’incontro con il presidente Vladimir Putin. Shoigu ha riferito che in tutto sono stati richiamati al servizio 300 mila cittadini russi: di essi 82 mila, la cui età media è di 35 anni, sono già stati inviati al fronte. Gli altri 218 mila stanno invece ancora partecipando alle esercitazioni nei campi di addestramento.

Putin ha ringraziato i 300 mila riservisti mobilitati

«Voglio ringraziarli per aver fatto il loro dovere, per il loro patriottismo, per la loro ferma determinazione a difendere il nostro Paese, la nostra Russia, e quindi la loro casa, la loro famiglia, i nostri cittadini, il nostro popolo», ha detto Putin. L’incontro è arrivato dopo le numerose denunce sui social russi di soldati mobilitati mandati allo sbaraglio, senza addestramento e equipaggiamento adeguati. Nell’ultimo mese sono stati tanti i video diffusi in cui si possono vedere soldati russi in divise rimediate e dotati di vecchi fucili. In più, a dimostrazione di un addestramento fatto in fretta e furia, le tragiche notizie di soldati morti sul campo pochi giorni dopo essere stati mobilitati si sono via via moltiplicate.

Shoigu: «Al fronte solo combattenti ben addestrati e equipaggiati»

Putin, ha sottolineato l’agenzia di stampa Tass, ha affermato che solo i riservisti mobilitati ben addestrati devono essere mandati al fronte. «Sì, vi facciamo molta attenzione, è necessario mandare solo combattenti ben addestrati e ben equipaggiati», ha detto Shoigu. «Eccellente. Sono assolutamente d’accordo. È così che va fatto. Occorre fare di tutto per migliorare in tempi brevi tempo lo sviluppo delle forze armate», la replica del leader del Cremlino.

LEGGI ANCHE: Nelle università russe sarà inserito un corso di ideologia