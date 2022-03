Ucraina, da sangue e armi finte a Steven Seagal: 4 fake news sulla guerra

Più la guerra tra Russia e Ucraina prosegue, più sul web si diffondono bufale e fake news sempre più fantasiose. Alcune provengono da Mosca, altre da Kiev, oppure semplicemente da utenti che le pubblicano sui social per accumulare interazioni e alimentare le teorie negazioniste. La Bbc ne ha selezionate quattro tra le più fantasiose e le ha smentite: si va dal sangue finto a video in cui ci sono armi di cartone o cadaveri che si muovono, fino all’intervento di Steven Seagal.

No, nessun soldato dell’Ucraina si trucca il volto con sangue finto per tentare di aumentare la drammaticità dell’evento. Sono stati pubblicati sui social e rilanciati da centinaia di utenti alcuni video e altrettante foto con dei giovani intenti a truccarne altri, ma si trattava semplicemente di immagini risalenti al 2020. La provenienza? Il backstage di una serie televisiva ucraina, Contamin.

C’è stato poi un video che è piaciuto molto agli utenti che sostengono l’attività di Putin e negano le notizie provenienti dall’Ucraina. Nella clip, un giornalista parla con alle spalle decine di cadaveri all’interno di svariati sacchi. Proprio mentre il cronista espone la notizia, uno di questi si muove e dal sacco esce un uomo, vestito normalmente, che va via. Il video è stato associato ai fatti degli ultimi giorni ma in realtà risale a mesi fa e riguarda una protesta dei Friday’s for future a Vienna.

Settimane prima dell’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, alcuni volontari di Kharkiv avevano iniziato alcune esercitazioni con dei fucili di cartone per prepararsi a un’eventuale invasione. Sono circolati anche dei video, che negli ultimi giorni sono stati utilizzati dai negazionisti per attaccare ancora una volta l’Ucraina e sottolineare che la guerra sarebbe finta. Ma la Bbc ha dimostrato che i video risalgono a giorni prima dell’inizio delle ostilità e il conflitto è tutt’altro che falso.

Tra le fake news più particolari, è forse quella su Steven Seagal quella più fantasiosa. L’attore, protagonista di tante pellicole d’azione hollywoodiane, ha il doppio passaporto americano-russo e secondo questa teoria sarebbe stato scelto dalle forze speciali russe e visto combattere al fianco dei soldati. Fotomontaggi, fatti in modo da sembrare dei fermoimmagine della Cnn. A smentire è stato sia il canale televisivo sia l’attore, che spera in una risoluzione del conflitto.

Steven Seagal is not fighting for Russia currently. That image going around is from a movie he did in 2016 called Cartels. Use ya heads people. Especially you, Joe Rogan.

All he had to do is Google “cnn Steven Seagal” to see that that news piece does not exist. pic.twitter.com/LKXUjYiRar

— DuGMcFug (@Dug_McFarlane) February 28, 2022