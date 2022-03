Eurovision, l’Ucraina non sarà a Torino: esibizione video per la Kalush Orchestra

La guerra tra Ucraina e Russia continua ormai da giorni e i due Paesi vivono momenti diversi, non soltanto nell’ambito del conflitto. Dalla politica allo sport, fino alla cultura e alla musica, gran parte del mondo si è schierata al fianco degli ucraini, isolando invece Mosca. Succede anche all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà dal 10 al 14 maggio al Pala Alpitour di Torino. La manifestazione non vedrà la partecipazione dei russi, esclusi, mentre Kiev sarà protagonista con la Kalush Orchestra, scelta per rappresentare lo stato ucraino proprio durante la guerra. Il gruppo, però, rischia di non poter esibirsi dal vivo proprio a causa delle ostilità.

Eurovision, l’Ucraina parteciperà con un video?

Gli executive producer di Eurovision per l’Italia, Claudio Fasulo e Simona Martorelli, hanno confermato che la Kalush Orchestra invierà una registrazione della propria esibizione. Kiev sta tentando di trovare un posto sicuro in cui farli esibire per poi inviare il materiale all’organizzazione, nell’eventuale che la guerra non sia ancora finita a maggio e che il gruppo non possa raggiungere l’Italia. «La Kalush Orchestra sta avendo qualche difficoltà nella registrazione del video ma stanno cercando di realizzarlo, non a Kiev ma in un’altra città più al confine», ha dichiarato l’organizzazione.

La scelta della Kalush Orchestra

I problemi dell’Ucraina nell’avvicinamento all’Eurovision sono iniziati già prima dello scoppio della guerra. Sì, perché era stata Alina Pash a vincere il concorso con cui gli ucraini hanno scelto l’artista da inviare a Torino. La cantante, però, è stata protagonista di una polemica non da poco con il popolo ucraino, a causa di un suo viaggio in Crimea, uno dei luoghi contesi e annessa dal 2014 alla Russia. Il ritiro di Alina Pash ha spianato così la strada al gruppo Folk, che si esibirà dal vivo soltanto in caso di vittoria della guerra contro i russi. Stefania è la canzone che porteranno sul palco, live o in video, e già i bookmakers di tutto il mondo li danno per favoriti, anche davanti a Mahmood e Blanco.