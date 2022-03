Elon Musk sfida Putin a duello: «In palio c’è l’Ucraina»

Elon Musk sfida Vladimir Putin. No, non è una metaforica sfida tecnologica o basata su fior di milioni, ma un vero e proprio invito a duellare. Come ai tempi dell’antica Grecia, quando gli eserciti schieravano i propri campioni, uno contro uno, per risolvere i conflitti. Il miliardario americano ha lanciato il guanto di sfida al leader del Cremlino su Twitter, con un tweet che ha rapidamente fatto il giro del mondo e collezionato cuori e commenti. La guerra tra Russia e Ucraina proprio non va giù al fondatore di Tesla, che mette in palio proprio la libertà del Paese invaso.

Il tweet di Musk: «Sfido Putin in combattimento»

«Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina». Questo il tweet che Elon Musk scrive come provocazione a Vladimir Putin. Immediata la reazione degli utenti, che hanno rilanciato il post e interagito a migliaia. La sfida è lanciata, ma il miliardario fondatore di Tesla non ha specificato alcun dettaglio. Quale potrebbe essere la pratica con cui combattere? Sicuramente il judo. Putin è stato recentemente espulso dalla federazione internazionale ma il suo talento è rinomato, mentre Musk pratica anche altre arti marziali, tra cui proprio il Judo. Uno scontro tra i due diventerebbe sicuramente un evento mediatico non indifferente.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Il precedente di Elon Musk con Johnny Depp

I più attenti, però, ricorderanno che non è la prima volta che Elon Musk tenta di risolvere una diatriba con un combattimento di arti marziali. Due anni fa il guanto di sfida era stato lanciato all’attore Johnny Depp. Il motivo? Il nome del miliardario era stato fatto all’interno della causa di divorzio della star hollywoodiana con l’ex Amber Heard. Al fondatore di Tesla era stata imputata una relazione sessuale con la donna. Depp lo ha anche insultato, per questo Musk ha lanciato la sfida.

Il ruolo di Elon Musk nella guerra

Elon Musk è molto attivo nel sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia. Il miliardario ha fornito al Paese la connessione internet satellitare grazie al sistema di Starlink, inviando router da diffondere in tutto il territorio. L’americano ha immediatamente contribuito alla causa dopo l’appello lanciatogli dal vice primo ministro Mykhailo Fedorov. Inoltre ha promesso ai dipendenti ucraini che volessero andare a combattere per il proprio Paese che avrebbe comunque pagato tre mesi di stipendi, fino a giugno. Adesso la sfida a Putin. Il leader di Mosca risponderà alla provocazione?