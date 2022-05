Ucraina, Donetsk e Luhansk nominano propri ambasciatori a Mosca

Una notizia che, se confermata, avrebbe importanti risvolti diplomatici sul conflitto in Ucraina. Le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, due delle regioni al centro dell’invasione della Russia, cominciata lo scorso 24 febbraio, avrebbero ufficialmente nominato propri ambasciatori a Mosca. Lo riferisce la Tass, l’agenzia di stampa russa, che nel settantaduesimo giorno di guerra va a diramare un annuncio che, se confermato, aprirebbe nuovi scenari in vista dell’ormai celebre 9 maggio, la Giornata della Vittoria in cui la Russia celebra la ritirata dell’esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. La parata è stata ufficialmente smentita dal Cremlino, ma pochi giorni fa dagli Stati Uniti era rimbalzata la notizia secondo cui Mosca cercherà di annettere le due regioni proprio entro metà maggio.

Gli ambasciatori di Donetsk e Luhansk

Appena tre giorni prima dell’invasione russa, Vladimir Putin aveva riconosciuto l’indipendenza delle due regioni chiave del conflitto in Ucraina, il Donetsk e Luhansk. Queste due enormi aree del Paese ucraino si sono autoproclamate repubbliche e sono state al centro del dibattito durante tutti i 72 giorni di invasione. Anche durante i negoziati si è parlato della loro effettiva indipendenza, con Kyiv a sottolineare più volte come voglia mantenere la propria integrità territoriale. Oggi, però, la notizia diramata dalla Tass. Donetsk e Luhansk hanno nominato ufficialmente due loro ambasciatori in Russia. I primi hanno scelto Olga Makeeva, i secondi Rodion Miroshnik. Se confermato, sarebbe un passo in più verso quell’annessione fortemente voluta da Mosca e ipotizzata sempre più spesso nelle ultime settimane.

L’intelligence USA: «Referendum per aderire alla Russia entro metà maggio»

Di Donetsk e Luhansk ha parlato anche Michael Carpenter, ambasciatore USA presso l’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il diplomatico ha portato di fronte ai presenti i dati e le informazioni riservate di cui è entrata in possesso l’intelligence degli Stati Uniti. Secondo Carpenter superato il 9 maggio, diventato quasi una data limite, la Russia avrebbe in programma di presentare dei referendum sull’adesione alla Russia da proporre nel Donbass ma anche a Kherson. Indiscrezioni che la settimana scorsa erano arrivate anche dal portale russo Meduza, legato all’opposizione.