Guerra in Ucraina, il pugno duro di Mosca contro i disertori

Ad aprile, il Cremlino ha lanciato una grande campagna di reclutamento militare volontario. In strada o sui social network, ovunque in Russia spuntano annunci che incoraggiano i cittadini ad aderire. E, dunque, a finire al fronte in Ucraina. Mosca intende rimpolpare i ranghi, assottigliati da 15 mesi di guerra, puntando sugli uomini che non sono stati coinvolti nella mobilitazione parziale decretata a settembre. E che non sono fuggiti dal Paese. Nei giorni successivi all’annuncio della mobilitazione parziale da parte di Vladimir Putin, più di 260 mila uomini avevano lasciato la Russia per sfuggire al reclutamento, varcando perlopiù il confine con la Georgia. Ma non solo. Nel giro di appena un weekend, le guardie di frontiera della Finlandia avevano reso noto di aver registrato 17 mila ingressi dalla Federazione Russa. La cifra, va da sé, ora potrebbe essere salita. In tanti non sono però riusciti a scappare: come scrive il giornale online russo Mediazona, sono centinaia i russi finiti a processo e poi in carcere per essersi rifiutati di combattere, mentre altri si sono dati alla macchia rimanendo nel Paese e tanti altri ancora sono arrivati a ferirsi volontariamente, pur di scampare all’arruolamento. Disertori, obiettori di coscienza, oppositori: alcuni non vogliono arruolarsi nell’esercito, altri l’hanno lasciato dopo aver già imbracciato le armi. E nei loro confronti, esercito e giustizia di Mosca stanno davvero mostrando pochi scrupoli.

Le storie di chi ha deciso di non combattere

Refusenik: durante la Guerra Fredda, questo termine indicava le persone a cui venivano negati alcuni diritti, in particolare quello di emigrare. In seguito, il suo uso si è esteso alle persone che si rifiutano di partecipare ad attività obbligatorie, come gli obiettori di coscienza nei confronti del servizio militare. Le storie di refusenik russi, dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono ormai molteplici. A febbraio, un ufficiale dell’esercito, inviato al fronte dalla Siberia, ha raccontato Radio Free Europe/Radio Liberty di essersi ferito volontariamente, pur di non dover combattere. O, meglio, di aver chiesto a un commilitone di sparargli a una gamba. Ferito, è stato trasferito in un centro di riabilitazione e, successivamente, è fuggito in Kazakistan. Non prima di essere stato invitato in tv come eroe di guerra.

Non tutti sono così “fortunati”. Per evitare la mobilitazione, nel 2022 anche il maggiore del servizio di sicurezza federale Mikhail Zhilin (spacciandosi tra l’altro da raccoglitore di funghi) era fuggito in Kazakistan che però ha respinto la sua domanda di asilo. Zhilin è così stato deportato in Russia: a marzo, un tribunale di Barnaul lo ha riconosciuto colpevole di diserzione e attraversamento illegale del confine, condannandolo a sei anni e sei mesi di reclusione. C’è poi la storia più recente di Igor Sandzhiev, mobilitato nell’esercito, fuggito dalla Russia due volte. La prima in Bielorussia, che lo ha espulso, e la seconda in Kazakistan, che ha fatto lo stesso. Riportato a forza in patria, è in attesa del processo. Il tenente Dmitry Vasilets, invece, ha deciso di smettere di combattere. Di stanza a Zaozërsk, città chiusa nella penisola di Kola conosciuta anche come Murmansk-150, a febbraio 2022 è stato inviato in Ucraina: i superiori gli avevano garantito che avrebbe preso parte solo a manovre di addestramento, invece è stato inviato al fronte. Al termine di un permesso di 15 giorni, ottenuto dopo cinque mesi, lo scorso agosto Vasilets ha firmato un rapporto in cui dichiarava il rifiuto di tornare nella zona di combattimento. Poco dopo, probabilmente temendo che la sua insubordinazione potesse fare da traino a molte altre, le autorità hanno varato una norma che non consentiva più il congedo “a domanda”, criminalizzando contestualmente il rifiuto di obbedire agli ordini militari. Diventato il primo imputato ai sensi del paragrafo 2.1 dell’articolo 332 del codice penale (“Mancata esecuzione di un ordine durante il periodo delle ostilità”), Vasilets è stato condannato a 2 anni e 5 mesi in una colonia penale. Prima del verdetto, Vasilets ha raccontato a Mediazona che, dopo cinque mesi al fronte, le sue opinioni erano cambiate, anche perché diventato nel frattempo pacifista, essendosi peraltro convertito al buddismo. Aveva aggiunto di essere pronto a finire in prigione, per il suo diritto a non combattere. E così è stato. Secondo la legge russa «se hai convinzioni che si oppongono alla guerra, puoi essere esonerato dal servizio», ha spiegato a Mediazona un avvocato della ong Memorial, che non può più operare in Russia.

Sono diversi i motivi che possono portare alla diserzione

Da Parigi, dove si è trasferito, ha raccontato le storie delle persone che difende. «Molti hanno attraversato il confine dall’Ucraina. E, da Belgorod, hanno preso un taxi per tornare nei loro villaggi, per nascondersi e continuare la vita di prima», ha detto il legale, specializzato in casi di diserzione, il reato militare consistente nell’abbandono del corpo in cui si presta servizio o nel non presentarsi alla chiamata alle armi. Ci sono diversi motivi che possono portare alla diserzione. Oltre al timore di perdere la vita al fronte, c’è chi è contro la guerra e chi non vuole arruolarsi per mancanza di addestramento e mezzi. «Ci sono molte testimonianze di combattenti preparati per una cosa e inviati per fare un’altra. Vengono addestrati in artiglieria, e finiscono in fanteria», ha spiegato Anna Colin Lebedev, politologa specializzata nella Russia post-sovietica. «Dicono che non hanno niente da mangiare, che devono comprare la propria attrezzatura, che sono stati abbandonati dai loro superiori, e così via». A settembre, il New York Times aveva pubblicato estratti delle conversazioni telefoniche di soldati russi, intercettate da Kyiv, che si lamentavano perché, al momento della convocazione da parte dell’esercito, non era stato messo in chiaro che avrebbero combattuto, praticamente subito. «Ci hanno avvertito un giorno prima della nostra partenza. Siamo stati presi in giro come bambini». L’avvocato di ong Memorial ha poi ricordato la storia di un uomo con disturbi mentali, anch’egli mobilitato: «Non avrebbe potuto terminare il trattamento in ospedale. Così si è rifiutato di andare al fronte, finendo a processo». Ad ogni modo, ha sottolineato, «molti russi preferirebbero andare in prigione piuttosto che in guerra».

I “centri di rieducazione” aperti dall’esercito russo

Ad aprile, con l’obiettivo di facilitare la mobilitazione di uomini nell’esercito, Mosca ha dato il via libera al sistema elettronico per la convocazione militare. Dal settembre 2022 la renitenza alla leva è un reato che comporta fino a 10 anni di carcere, ma finora la convocazione doveva essere recapitata personalmente al destinatario: bastava rendersi irreperibili per evitarla. Adesso, i cittadini dovranno presentarsi agli uffici di leva entro 20 giorni, pena il divieto di lasciare il Paese, guidare veicoli, chiedere mutui, comprare e vendere immobili. Con più convocazioni recapitate, aumenteranno le diserzioni. Se gli uomini non intenzionati ad arruolarsi possono in qualche modo darsi alla macchia, la cosa risulta decisamente più difficile per chi, al fronte, c’è già. La decisione di imbracciare le armi può costare molto caro. Come riportato dal media russo indipendente Astra, sono numerosi i centri di rieducazione per “refusenik” aperti dall’esercito dall’inizio della guerra in Ucraina, in particolare nel Donbass. A Zaïtsevo, nell’oblast di Donetsk, sarebbero rinchiusi circa 300 disertori, «privati del cibo, chiamati “maiali” o impossibilitati a lavarsi». In un video pubblicato a ottobre da Mediazona, un militare mostrava le sue condizioni di vita in uno di questi centri: pareti piene di muffa, un secchio come gabinetto, soldati ammucchiati in una piccola stanza.

Può sempre andare peggio. L’Ucraina ha accusato la Russia di fare ricorso alle “zagradotriady”, unità incaricate di fucilare i disertori. Per togliere strane idee dalla testa dei possibili ribelli, l’esercito russo conta anche sulle capacità di persuasione dei paramilitari del Gruppo Wagner. A novembre, la milizia fondata e guidata da Yevgeny Prigozhin ha diffuso un video che mostrava l’esecuzione di uno dei suoi membri che aveva disertato. «Una morte da cane, per un cane», le parole del “cuoco di Putin”. E non è stato l’unico video del genere diffuso sui social.

Processi farsa e pene severe: le mosse del Cremlino

Come detto, i soldati che si rifiutano di prendere parte al combattimento rischiano fino a 10 anni di carcere. Secondo un’inchiesta di Mediazona pubblicata ad aprile, i tribunali militari russi si sono occupati di oltre 700 casi dall’ultima mobilitazione nel settembre 2022, la maggior parte dei quali riguardanti diserzioni. Sarebbero state emesse 360 condanne, nel 40 per cento dei casi poi sospese per permettere alle autorità di rimandare i soldati al fronte. I processi (farsa) si svolgono tra l’altro spesso in caserma «per rafforzare la disciplina delle truppe e tutti i soldati sono chiamati a partecipare», ha spiegato il legale di Memorial. «Nelle caserme sono state ripristinate le carceri interne. Un comandante può, senza alcun ordine del giudice, trattenere un militare senza specificarne i motivi», aggiunge Lebedev.

Sempre più russi si rivolgono alle associazioni per i diritti umani

Dall’inizio della guerra, nonostante i rischi, migliaia di disertori russi sono riusciti a entrare nell’Unione europea. Il loro destino è però ancora in bilico. La Germania si è detta pronta ad aprire le porte, mentre i Paesi baltici preferirebbero tenerle ben chiuse. Sono in tanti a interrogarsi sul futuro. Tra essi Andrei, 19enne che ha raccontato la sua storia su Telegram: «Non voglio sprecare il mio tempo passando un anno a sbucciare patate, spazzare la neve o pulire i bagni», ha scritto delineando certo non il peggiore degli scenari. Ha ottenuto un certificato medico di inabilità e prevede di lasciare la Russia. Sono ormai tante le associazioni che cercano di aiutare mobilitati e future reclute sui social network. Tra esse Help Desk, lanciata a giugno 2022: «Molti ragazzi sono disorientati, spaventati, hanno paura di essere giudicati come criminali se non vanno al fronte», ha spiegato una volontaria russa dell’associazione. Ad aprile, dopo il rafforzamento della campagna di reclutamento, Help Desk ha ricevuto 1.418 chiamate in dieci giorni. Probabilmente, non solo da cittadini della Federazione Russa.

Anche l’Ucraina sta facendo di tutto per limitare le diserzioni

Dal giorno dell’invasione in Ucraina è infatti in vigore la legge marziale, che impedisce ai maschi tra 18 e 60 anni – arruolabili – di lasciare il Paese. Senza arrivare agli estremi russi di fucilazione e rieducazione, anche l’Ucraina si è adoperata per disincentivare le insubordinazioni e diserzioni, inasprendo le pene: in base una nuova legge firmata a gennaio da Volodymyr Zelensky per l’abbandono volontario di un’unità, di un posto di servizio e del campo di battaglia, così come per il rifiuto di agire con le armi sono previsti da 5 a 10 anni di reclusione, che per la diserzione possono arrivare a 12. La nuova normativa ha cancellato inoltre tutte le esenzioni dal reclutamento previste in precedenza: iscritti all’università, disabili e persone che se ne prendono cura, padri con almeno tre figli, obiettori di coscienza che avevano scelto il servizio civile. Se i russi per evitare la guerra devono scappare, chi la guerra ce l’ha in casa non può farlo.