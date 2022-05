Ucraina, si dimette un diplomatico russo all’Onu: «Mi vergogno del mio Paese»

Un diplomatico russo, Boris Bondarev, ha lasciato il proprio incarico alle Nazioni Unite a Ginevra in aperto contrasto con quanto sta accadendo in Ucraina. Una protesta di grande impatto, quella del consigliere di Mosca, che ha criticato apertamente l’invasione della Russia e si è dimesso dai propri incarichi. A rivelarlo è stato l’avvocato internazionale Hillel Neuer, il cui tweet contenente il documento con le dichiarazioni di Bondarev sta facendo il giro del mondo.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

🧵: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022