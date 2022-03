L’Ucraina denuncia la Russia: «Usate bombe al fosforo». Ecco cosa sono

La guerra in Ucraina prosegue e ogni giorno arrivano nuove notizie sulle azioni di entrambe le fazioni. Oggi è stato il sindaco della cittadina di Irpin a denunciare la Russia, rea di aver usato bombe al fosforo nelle città che circondano i confini di Kiev. La notte in questione sarebbe quella del 22 marzo e a diffondere la notizia è stato il The Kyiv Independent.

Il sindaco Markushin: «Bombe al fosforo contro Hostomel e Irpin»

«La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin». Proprio da quest’ultima città ucraina arriva una denuncia pesante, che se confermata condannerebbe ancora di più gli atteggiamenti ostili del Cremlino contro l’Ucraina. A dichiararlo al Kyiv Independet è stato Oleksandr Markushin, il primo cittadino di Irpin, che ha proseguito sottolineando un fattore importante. «Le forze russe hanno preso di mira le città satellite di Kiev con bombe al fosforo la notte del 22 marzo», spiega. Poi l’attacco: «L’uso di tali armi contro i civili è vietato dalle Convenzioni di Ginevra».

Bombe al fosforo: cosa sono

Le bombe in questione fanno del fosforo bianco il soggetto principale. Questo si diffonde al momento dell’esplosione e in pochi secondi provoca ustioni gravissime e molto dolorose, bruciando i tessuti e necrotizzandoli fino alle ossa. Il fosforo bianco ha natura solida e prende fuoco spontaneamente appena entra in contatto con l’aria, per questo viene conservato o sott’acqua o con l’azoto. La reazione innescata rilascia un forte calore e anidride fosforica, che a contatto con i tessuti dell’organismo, fatti di acqua, sprigiona poi acido fosforico. Una reazione letale, che può essere generata anche dalla semplice inalazione dei vapori tossici.

Le bombe al fosforo vietate da Ginevra

L’effetto devastante delle bombe al fosforo bianco è stato più volte sottolineato nei decenni scorsi. Per questo gli esplosivi sono stati vietati dalla Convenzione di Ginevra. Il Protocollo III, articolo 2, ne vieta l’utilizzo «in qualsiasi circostanza sulla popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile». Inoltre «è vietato in qualsiasi circostanza attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all’interno di una concentrazione di civili».