Guerra in Ucraina, la Marina russa usa delfini addestrati per difendersi dagli attacchi

La flotta russa ha arruolato i delfini per difendersi dalle incursioni ucraine. È quanto ha rivelato l’esperto statunitense HI Sutton tramite il sito Usni.org (United States Naval Institute). Grazie ad alcune immagini satellitari, avrebbe rivelato la presenza di due recinti galleggianti per accogliere i delfini nel porto di Sebastopoli, nel Mar Nero. Qui si trova infatti una delle basi più importanti di Mosca nell’area.

Trained Russian Navy Dolphins are Protecting Black Sea Naval Base, Satellite Photos Show – USNI News Images from @Maxarhttps://t.co/lFbNArGNkj pic.twitter.com/ZkOnwSwHLQ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 27, 2022

I delfini addestrati dalla Russia aiutano contro potenziali incursioni sottomarine

Secondo Sutton, i due recinti per i delfini si trovano a largo di Sebastopoli già dallo scorso febbraio, nel periodo che ha segnato l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Usni ha sottolineato come gli animali potrebbero svolgere un importante ruolo di allarme in caso di un’infiltrazione di sommergibili ucraini e sfruttare la loro innata capacità di ecolocalizzazione per rilevare oggetti subacquei come mine o siluri. La teoria è stata anche confermata sul Washington Post da un portavoce di Maxar Technologies, azienda che ha fornito le immagini satellitari.

Sebastopoli non rappresenta però un caso isolato. Come ricorda ancora Usni.org, alcune fonti hanno confermato che già nel 2019 la Russia ha effettuato azioni simili nel Nord Artico. In quel caso, la flotta del Cremlino fece leva per le sue attività di ‘spionaggio’ su foche e balene. Emblematico il caso di “Hvaldimir”, nome che i norvegesi diedero a una balena beluga che si ritenne fuggita dal programma di addestramento della Marina russa. Come riferisce il Guardian, i pescatori parlarono di strane imbracature e cinghie probabilmente utili per il supporto di telecamere. Oltre all’Artico, Usni ha riportato notizie di delfini addestrati a Tartus, in Siria, nel 2018, dove le immagini rivelarono recinti molto simili a quelli di Sebastopoli.

Mosca vanta programmi di addestramento già dai tempi dell’Unione Sovietica

Già ai tempi dell’Unione Sovietica, come ha sottolineato Sutton, Mosca avviò diversi programmi per l’addestramento dei mammiferi marini e il loro impiego in guerra, tra cui un piano per i delfini nel Mar Nero. In particolare, proprio vicino Sebastopoli fu stanziata l’unità Kazachya Bukhta. Con la caduta dell’Urss nel 1991, l’intero progetto passò nelle mani dell’Ucraina poi, con l’annessione della Crimea nel 2014, tornò tutto alla Russia. Kyiv chiese diverse volte la restituzione dei delfini, ma Mosca rifiutò categoricamente lamentando problemi di vario genere. Ciò non ha fatto altro che dare voce alle speculazioni sul ripristino di programmi top secret capaci di educare i delfini a piazzare esplosivi sulle navi o infilzare con arpioni i militari della Marina nemica.