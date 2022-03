Perché il default della Russia non conviene a nessuno

Il 16 marzo il Tesoro americano ha dato il via libera per l’uso delle riserve della Banca centrale russa congelate in Occidente, e la banca JPMorgan ha avuto i 117 milioni di dollari necessari per pagare, in dollari e via Citigroup, il coupon su due emissioni del debito sovrano russo in scadenza quel giorno. Senza quel placet, per Mosca sarebbe stato il default, con tutte le conseguenze future. Anche per noi. Il mondo, inoltre, non ha mai sperimentato un’insolvenza nucleare.

Il 4 aprile Mosca dovrà ripagare oltre 2 miliardi di dollari di debito

La Russia combatte contro l’Ucraina con le armi, l’Occidente risponde anche con le sanzioni e con la finanza e gli effetti dell’arma finanziaria sono rapidi. È l’artiglieria pesante. La prossima prova ci sarà con titoli in scadenza il 4 aprile 2022 per 2 miliardi di dollari, su un totale di scadenze 2022 di circa 4,6 miliardi, in dollari e in euro. E vedremo se il fronte occidentale deciderà o meno di tenere in vita uno dei due cordoni ombelicali che ancora legano la Russia all’economia globale, quello della finanza. L’altro, in parte bloccato come il settore finanziario dopo l’attacco russo all’Ucraina del 24 febbraio, in parte no, è quello dell’energia e delle materie prime.

Circa 60 miliardi di titoli sovrani russi sarebbero in mani straniere

La Russia ha un debito sovrano piuttosto basso. Inoltre ha, da alcuni anni, una politica di progressivo isolamento rispetto alla finanza internazionale, e ha ridotto la sua esposizione quanto a debiti espressi in valuta estera, soprattutto in dollari. La de-dollarizzazione russa, anche con il ricorso ad altre valute negli interscambi commerciali, è incominciata poco meno di 10 anni fa ma non è affatto conclusa. Sarebbero oggi in mani straniere titoli sovrani russi per circa 60 miliardi secondo Elina Ribakova, vice capo economista dell’Institute of International Finance, un centro privato di analisi e studio nato nel 1983, sede a Washington e uffici regionali in Europa e Asia, e di cui fanno parte ormai 450 grandi banche di 70 Paesi. A questi vanno aggiunti circa 100 miliardi, in dollari, di debiti esteri contratti da gruppi privati russi – i cosiddetti oligarchi in prima fila – ed espressi in dollari e in euro. Gli ultimi dati ufficiali sulle riserve della Banca centrale russa indicano la cifra di 630 miliardi, dei quali 497 in valuta, dollari euro e yuan cinesi soprattutto, e 132 miliardi in oro, più 30 miliardi di diritti speciali di prelievo e altra liquidità presso l’Fmi. Le ultime cifre russe su dove siano le quote principali di questi fondi risalgono al 30 giugno 2021 e, tolte dal sito ufficiale della Banca centrale, sono state rintracciate nell’archivio internet Wayback Machine. L’oro, pari al 21,7 per cento del totale, tutto in Russia; il 13,8 per cento, quota in gran parte in yuan, in Cina; e il 44 per cento circa, cioè attorno ai 220 miliardi, in Francia, Giappone, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, in ordine quantitativo decrescente. Più quote minori varie, e altrove.

Il pagamento delle scadenze di Mosca sarà possibile solo con il placet degli attuali ‘avversari’

Mosca negli ultimi mesi ha spostato in luoghi meno a rischio parte di questo tesoro, confermando che l’operazione ucraina era in preparazione da tempo, ma sembra difficile che possa disporre di molto più della metà delle proprie riserve dopo il congelamento delle sue risorse da parte degli occidentali. E quindi il pagamento delle scadenze di debito sarà possibile solo con il placet dei suoi attuali avversari. Che probabilmente lo daranno. Perché nessuno ha davvero interesse a un default della Russia. L’Argentina, dopo la bancarotta del 2001 sul proprio debito, ha impiegato 15 anni prima di poter di nuovo accedere al mercato dei capitali. I costi del default russo sarebbero gestibili per l’Occidente, perché quella russa nonostante la ricchezza di materie prime è un’economia di medio calibro, del peso di quella spagnola, ma comunque notevoli, soprattutto per i Paesi che più hanno relazioni bilaterali, e fra questi l’Italia. Ma per la Russia sarebbero drammatici. Già adesso gli scaffali dei negozi, fuori dalle due capitali San Pietroburgo e Mosca e anche nei due grandi centri, hanno ripreso un aspetto da ancien régime. Anche per questo l’economista dell’Università di Chicago Raghuram Rajan, ex governatore della Banca centrale indiana, raccomanda adesso di usare con misura l’arma delle sanzioni e soprattutto quella finanziaria, di cui riconosce l’efficacia e l’abilità con cui è stata gestita. Spingere verso l’autarchia un Paese colpito, e trascinare altri lungo la stessa china, è una strategia che se portata avanti con troppa baldanza potrebbe contribuire a mettere in piena crisi, dice Rajan, una globalizzazione economica che ha avuto più vantaggi che svantaggi per il sistema mondiale.

Ci sarà quindi il default russo? Forse no

Il vero default, nel senso letterale di mancato rispetto di un contratto, il contratto di civile convivenza, la Russia lo ha già fatto e già ben prima della selvaggia guerra in Ucraina. Lo ha fatto opprimendo e deportando polacchi baltici finlandesi e altri sotto gli zar, lo ha fatto con Stalin in Ucraina e altrove negli Anni 30 (dai 5 agli 8 milioni di morti nella sola Ucraina, non stupisce che molti ucraini si arruolarono poi nella Wermacht, e peggio); lo ha fatto riducendo alla semi miseria dopo il 1945 aree europee industrialmente avanzatissime come gran parte della Germania Est e la Boemia; e lo sta facendo adesso in Ucraina. Paese imperiale, la Russia fatica a praticare il buon vicinato, e d’istinto preferisce la sudditanza. Accusa la Nato di essersi spinta ai confini dell’impero, e non ammetterà mai che sono stati i suoi ex satelliti, tutti, a partire dalla Cecoslovacchia di Vaclav Havel , a voler entrare nell’Alleanza Atlantica e il più in fretta possibile. La Russia ha creato una grande cultura, letteraria musicale e in molte altre arti, ma ha avuto e ha, spesso, una cultura politica incurante dei diritti individuali, della vera democrazia, del diritto. Conta solo, per molti russi, la forza dello Stato e il sentimento nazionalista. Il dissenso dell’era sovietica, e quello attuale, dimostrano che non tutta la Russia è così. Ma il cerchio del potere si è richiuso ed è tornato alle vecchie logiche.

Nel 1945, alla Conferenza Onu di San Francisco, Jan Masaryk, ministro degli Esteri cecoslovacco nel nuovo governo di coalizione a Praga, diceva al suo amico Charles Bohlen, uno dei più apprezzati e abili diplomatici americani del 900: «Non so più che cosa fare: puoi metterti in ginocchio davanti a loro, ma questo non basta per i russi». Masaryk morirà nel marzo 1948, a Praga, forse suicida, forse suicidato, dopo che il mese prima l’Armata Rossa aveva coperto il golpe con cui i comunisti cecoslovacchi si erano del tutto impadroniti del governo. In un celebre passo di Guerra e Pace, libro terzo, parte prima, Leo Tolstoj schizza i caratteri nazionali di alcuni popoli europei. I tedeschi sono sicuri di sé perché si innamorano di un’idea di loro creazione; i francesi perché pensano di essere irresistibili; gli inglesi perché convinti di essere il sommo, in quanto inglesi; gli italiani perché irrequieti e esaltabili e con pochi vincoli di memoria; mentre il russo è sicuro di sé «perché non vuole sapere nulla, nella persuasione che nulla si possa sapere». Neppure le regole minime della convivenza fra nazioni e del diritto internazionale.