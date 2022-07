Computer portatili e tastiere per pc, come la Russia sta aggirando le sanzioni

Le sanzioni occidentali e la fuga dei produttori all’estero non stanno fermando la vendita di computer portatili e tastiere per pc in Russia. Anzi: come riporta il quotidiano economico Kommersant, la richiesta viene soddisfatta grazie a uno schema governativo di “importazione parallela”, che consente la fornitura di tastiere e laptop originariamente destinati ai mercati esteri, senza l’approvazione dei vari marchi.

Russia, le importazioni di tastiere e laptop nella prima metà del 2022

Nel periodo gennaio-giugno 2022, la Russia ha importato 2 milioni di tastiere, per un valore di 4 miliardi di rubli (67 milioni di euro), e 1,4 milioni di laptop, per un valore di 90 miliardi di rubli (1,5 miliardi di euro), provenienti principalmente dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti. Fin dall’inizio delle guerra, però, questi prodotti sono stati importati con layout non cirillico: da allora, la domanda per i servizi di incisione laser volti a cambiare i layout della tastiera in caratteri cirillici è praticamente raddoppiata. Gli esperti prevedono che, nel Paese, la quota di tastiere non russe raggiungerà il 10 per cento entro la fine del 2022. Questo grazie all’utilizzo del meccanismo di importazione parallela, sia da parte dei grandi fornitori che hanno almeno ufficialmente interrotto le consegne in Russia dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina, sia da parte di produttori cinesi poco conosciuti.

Importazione parallela, i problemi e le soluzioni adottate

Secondo la fonte di Kommersant, il costo dell’incisione per i rivenditori è in media di 1,5-2 mila rubli (25-33 euro). Come ha spiegato il ministero dell’Industria e del Commercio russo, il layout in cirillico può essere inciso sulle tastiere all’interno della Federazione Russa, senza un aumento del prezzo complessivo del prodotto. Rimane un problema: questa pratica prevede di disimballare i dispositivi e talvolta rimuovere completamente la tastiera, il che potrebbe annullare le garanzie e dunque scoraggiare i clienti. Sono due le soluzioni che i rivenditori stanno adottando: incidere gratuitamente i dispositivi dopo la vendita oppure fornire ai clienti dei kit adesivi con lettere dell’alfabeto cirillico russo.