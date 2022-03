Come i jet degli oligarchi russi evitano le sanzioni

I jet privati degli oligarchi russi hanno continuato a volare tra i Paesi dell’Unione Europa, nonostante le sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Lo rivela un’inchiesta del Guardian, che con la collaborazione del’Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ha tentato di far luce sugli spostamenti di diversi multimiliardari russi, tra cui Alisher Usmanov, Igor Shuvalov e Roman Abramovich, solo per fare alcuni dei nomi più importanti.

Usmanov e Shuvalov, decolli indisturbati

Il 28 febbraio, all’indomani del blocco ai voli per i jet riconducibili agli oligarchi russi, sono decollati due aerei di proprietà di Alisher Usmanov. Il grande Airbus A340 di Usmanov, ogni estate portava l’oligarca a Olbia, è decollato da Monaco di Baviera ed è atterrato a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, ex repubblica sovietica dove è nato il miliardario. L’altro jet di Usmanov è decollato invece da Firenze e sempre nella stessa direzione, anche se il segnale radar è stato spento nello spazio aereo del Turkmenistan. Un portavoce di Usmanov ha affermato che le sanzioni contro l’oligarca si basavano su «presupposti errati riguardo i suoi rapporti con il Cremlino», aggiungendo che i suoi beni erano stati trasferiti a dei fondi, molto prima che fossero imposte sanzioni: « Le partenze sono state effettuate in conformità con il permesso delle autorità del Paese da cui sono decollati gli aeromobili». Il Bombardier Global Express di Igor Shuvalov, nei giorni precedenti al blocco, ha effettuato vari voli tra Parigi, Ginevra, Milano e Monaco di Baviera. Poi il 27 febbraio, data del flight ban imposto dall’Unione Europea, l’aereo privato dell’oligarca è decollato da Parigi in direzione di Mosca. E, dopo uno scalo, ha poi raggiunto Helsinki.

Uno dei jet di Abramovich è bloccato in Lettonia

Il Guardian ha analizzato anche gli spostamenti del Bombardier Global Express di Eugene Shvidler, businessman del settore petrolifero molto vicino ad Abramovich. Nonostante il supposto sequestro del jet, il velivolo ha viaggiato da Londra al New Jersey il 27 febbraio, compiendo poi la tratta al contrario il 4 marzo, con il divieto di volo nel Regno Unito entrato in vigore due giorni prima. Un portavoce ha affermato che «non ci sono state violazioni», in quanto Shvidler non è cittadino russo (è nato nella Federazione Russa) e non ha alcun legame con il Cremlino. Per quanto riguarda il già citato Roman Abramovich, che ha almeno quattro jet privati, un suo Bombardier Global 6000 si trova adesso fermo in Lettonia per il mancato permesso di decollo, in attesa della conferma della sua proprietà da parte delle autorità del Lussemburgo, dove l’aereo è registrato. Dopo il blocco dei voli, aggiunge il Guardian, sono decollati verso gli Emirati Arabi Uniti diversi velivoli riconducibili ad altri oligarchi, come Andrey Guryev, Andrey Melnichenko e Oleg Deripaska.