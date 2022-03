Ucraina, circolare dell’Esercito italiano: «Addestramenti per warfighting»

Da un lato lo Stato Maggiore parla di «documento ad uso interno di carattere routinario». Dall’altro, però, il richiamo ad addestramenti specifici orientati «al warfighting» e i riferimenti a «noti eventi» ed «evoluzioni sullo scacchiere internazionale» scatenano una vera e propria bufera politica. Fa discutere la nuova circolare che lo Stato Maggiore dell’Esercito italiano ha emanato il 9 marzo scorso a firma del generale di brigata Bruno Pisciotta. Si parla di addestramenti ma anche di livelli di efficienza di mezzi, un campanello d’allarme secondo Rifondazione comunista.

La circolare: i soldati

Tanti i punti che fanno discutere all’interno del documento pubblicato dal ministero della Difesa. Un aggiornamento della circolare periodica, secondo lo Stato Maggiore, che è semplice routine dovuta proprio ai fatti ucraini. Lo Stato Maggiore pensa innanzitutto ai soldati, chiedendo di «porre particolare attenzione nel valutare le domande di congedo anticipato in quanto in un momento caratterizzato dall’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, deve essere effettuato ogni possibile sforzo affinché le capacità pregiate possono essere disponibili. Tutte le unità in prontezza devono essere alimentate al 100 per cento con personale ready to move».

Addestramento orientato «al warfighting»

Poi il documento passa alle attività di addestramento, che devono essere «orientate al warfighting». Continuando si legge che «viene disposto il rinvio di tutte le esercitazioni che non siano specificatamente indirizzate al mantenimento delle capacità operative rivolte alla prima e alla seconda missione». Un passaggio chiave della circolare. «Occorre garantire maggiore omogeneità delle forze che contribuiscono alla condotta di operazioni evitando per quanto possibile il frazionamento delle unità. Tale principio deve ispirare la pianificazione di impiego dei comandi unità di forza armata», si legge poi nel documento. Infine, lo Stato Maggiore invita a «provvedere affinché siano raggiunti e mantenuti massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri e i sistemi d’arma dell’artiglieria».

Acerbo: «Circolare gravissima»

Tra i primi a commentare, Maurizio Acerbo e Gregorio Piccin, rispettivamente segretario nazionale e responsabile pace del Partito di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. Tramite il profilo del primo, il partito ha diffuso la circolare. Acerbo scrive: «Siete pronti al warfighting? Gravissima la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito del 9 marzo. Il nostro esercito si prepara a combattere. E’ la dimostrazione lampante che il nostro Paese è già parte co-belligerante nel conflitto in corso. Cittadini/e sono tenuti all’oscuro di come il governo ci stia sciaguratamente trascinando in una guerra i cui sviluppi, se si continua su questa strada, saranno devastanti. Chi ha prestato servizio nelle forze armate negli ultimi trent’anni non ha mai visto una circolare dello stato maggiore dell’Esercito di questo tenore. A questa sciagurata mobilitazione di truppe si aggiunga che ancora non è dato sapere che tipo di armamento stiamo inviando in Ucraina. Il governo chiarisca immediatamente al Paese. Bisogna fermare questa spirale di guerra. Si riprenda la strada della diplomazia».