La Cina avrebbe sferrato un attacco informatico all’Ucraina prima dell’invasione russa

La Cina ha organizzato un enorme attacco informatico alle strutture militari e nucleari dell’Ucraina in vista dell’invasione russa. Lo rivela il Times, specificando di aver ricevuto questa informazione da fonti dell’intelligence di Kiev. Secondo il servizio di sicurezza ucraino SBU, scrive il quotidiano britannico, in un apparente segno di complicità nell’invasione gli attacchi cinesi sono iniziati prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino e hanno raggiunto il picco il 23 febbraio, ovvero il giorno prima che truppe e carri armati russi attraversassero il confine.

Gli obiettivi del cyber-attacco cinese all’Ucraina

Come scrive il Times, il cyber-attacco cinese ha coinvolto più di 600 siti web appartenenti al ministero della Difesa a Kiev, alla banca nazionale, fino all’autorità che gestisce il sistema ferroviario. Sarebbero stati migliaia i tentativi di hacking coordinati dal governo cinese, che ha provato a infiltrarsi nei vari obiettivi.

Attacco informatico cinese, la smentita dell’SBU

Un portavoce del governo del Regno Unito ha dichiarato: «Il National Cyber Security Center sta indagando su queste accuse con i nostri partner internazionali». A seguito del pezzo pubblicato dal quotidiano britannico, il servizio di sicurezza ucraino ha però negato di aver fornito informazioni sui presunti attacchi: «L’SBU non ha nulla a che fare con i risultati del Times. Il servizio di sicurezza dell’Ucraina non dispone attualmente di tali dati e non sono in corso indagini».

Cina-Russia, il rapporto è ben saldo

Ad ogni modo rimane ambigua la posizione della Cina di fronte al conflitto in Ucraina. Pechino non si è mai schierata contro Mosca e il recente incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il suo omologo cinese, Wang Yi, non ha fatto altro che rinsaldare «l’amicizia senza limiti» tra i due Paesi, citando il portavoce del secondo. «La Cina e la Russia cercano di raggiungere un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico», ha detto Lavrov al termine dell’incontro. Fin dall’inizio del conflitto, girano inoltre voci su un possibile aiuto alla Federazione Russa da parte della Cina, che potrebbe aver inviato razioni di cibo per l’esercito, così come alcuni mezzi di trasporto.