Guerra in Ucraina, si combatte a Chernobyl: «Combattiamo per evitare una seconda catastrofe»

Il fronte della guerra tra Russia e Ucraina si è spostato fino ad arrivare a Chernobyl. Secondo fonti ucraine, confermate poi dal ministero dell’Interno del Paese, i combattimenti sono arrivati fino a pochi metri dal deposito delle scorie nucleari della vecchia centrale nucleare, dove nel 1986 si consumò uno dei disastri più devastanti della storia dell’uomo, con l’esplosione che generò centinaia di migliaia di morti e sfollati. «I combattimenti sono in corso nei pressi del deposito di scorie nucleari di Chernobyl. Le forze russe sono avanzate dalla Bielorussia», ha dichiarato il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Guerachtchenko. E anche il presidente Volodymyr Zelensky ha twittato sull’argomento.

«Le forze di occupazione russe stanno cercando di impadronirsi della centrale di Chernobyl». In un tweet eloquente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raccontato cosa stesse accadendo nei pressi di uno dei luoghi più pericolosi al mondo. I combattimenti sono avvenuti, infatti, a poca distanza dal deposito in cui ancora oggi sono presenti scorie nucleari. «I nostri difensori stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta», ha continuato Zelensky, definendo l’attacco russo alla centrale una «dichiarazione di guerra all’intera Europa» da parte della Russia.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022