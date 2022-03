Russia, il campione Rylov con la Z sul palco: perde lo sponsor

Anche dal mondo dello sport è arrivata una netta condanna all’operato del Cremlino. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è costata parecchio agli atleti di Mosca, che si sono schierati pro o contro il loro leader Vladimir Putin. Due i casi emblematici delle ultime ore. Il primo riguarda il nuotatore Evgeny Rylov, oro nei 100 e nei 200 metri dorso alle Olimpiadi di Tokyo, mentre il secondo ha per protagonista il fondista Alexander Bolshunov, pluripremiato ai giochi olimpici invernali di Pechino.

Evgeny Rylov perde lo sponsor: rottura con Speedo

C’è chi quella Z l’ha mostrata con orgoglio sulla giacca, all’altezza del cuore. Si tratta di 9 dei 10 atleti presenti sul palco. Tra loro spicca la vicenda vissuta dal nuotatore Evgeny Rylov. Oro olimpico a Tokio nei 100 e nei 200 metri dorso, l’atleta non si aspettava che quel semplice gesto di vestire la giacca potesse porre fine all’accordo con il suo sponsor. Speedo, azienda celebre nel mondo del nuoto, ha annunciato di «messo fine alla sponsorizzazione con effetto immediato». Anche la Fina, la Federazione internazionale di nuoto, è intervenuta sulla partecipazione di Rylov al comizio, annunciando l’apertura di un’indagine e definendosi «profondamente rattristata».

Alexander Bolshunov, sul palco con Putin ma senza la Z

Ha 25 anni e ha vinto l’oro nella 50 chilometri, nell’inseguimento e nella staffetta. Ai tre primi posti si sono aggiunti anche l’argento nella 15 chilometri e il bronzo nello sprint a squadre. Alexander Bolshunov è stato tra i protagonisti assoluti alle Olimpiadi invernali di Pechino, ma rischia di essere ricordato anche per un’altra vicenda. C’era anche lui sul palco con Putin qualche giorno fa, in occasione della cerimonia allo stadio Luzniki di Mosca. Il fondista, però, è stato l’unico a indossare una giacca priva della lettera Z, diventato il simbolo della propaganda di Putin. Un errore o una protesta? Dalle immagini sembra il meno coinvolto tra gli atleti presenti e sembra proprio che fosse l’unico a schierarsi non a favore dell’impegno militare.

Russia, i campioni che non si sono dissociati

Resta da capire se gli atleti presenti sul palco siano stati obbligati o abbiano scelto di vestire la Z. Al fianco di Bolshunov e Rylov c’erano le gemelle Dina Alekseevna e Arina Averina, campionesse mondiali e argento olimpico di ginnastica, Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, pattinatori sul ghiaccio e medaglia d’argento alle Olimpiadi, Victoria Sinitsina e Nikita Kacalapov, entrambe pattinatrici di fama mondiale, e le due baby ginnaste Vladislava Urazova e Viktoria Listunova. Tra i casi di sportivi che appoggiano Putin il più eclatante è quello di Ivan Kuliak, il ginnasta russo che a Doha, in una tappa di Coppa del Mondo, si è presentato con la Z sul petto, mentre saliva sul podio. Altri casi emblematici sono l’ex pilota di Formula 1 Daniil Kvyat, che ha rifiutato il documento di neutralità della Fia, e l’ex portiere della nazionale russa Ansor Kawasashvili, che ha attaccato i calciatori stranieri che lasciano le squadre russe definendoli «ratti».

La Russia, il doping e gli atleti ROC

I problemi nello sport per la Russia risalgono anche a prima del conflitto contro l’Ucraina. A causa dello scandalo doping, dal 2020 e fino a tutto il 2022 è in vigore una squalifica per gli atleti, che hanno partecipato alle Olimpiadi estive e invernali non con la bandiera russa ma come ROC. La sigla rappresenta il Comitato Olimpico Russo ed è di fatto un vero e proprio escamotage. Gli atleti hanno partecipato senza poter sfoderare la bandiera della Russia né ascoltare l’inno sul podio in caso di medaglia, come fossero neutrali.