Borse di studio per i russi, il consolato ucraino attacca l’Università di Torino

Scoppia la polemica tra il consolato dell’Ucraina e l’Università di Torino. Il console onorario Dario Arrigotti ha accusato l’ateneo piemontese di aver destinato borse di studio e risorse a studenti russi, oltre che ucraini. Una polemica che si riferisce nello specifico a due bandi per borse di studio, in scadenza il prossimo 21 aprile. Mentre il primo è riservato agli studenti di nazionalità ucraina, per un totale di 20 borse da 3 mila euro ciascuna, l’altro si rivolge a russi e bielorussi. Anch’esso prevede 20 borse di studio, ma da 2mila euro.

L’attacco di Arrigotti: «Motivazioni estremamente equivoche»

Arrigotti ha verificato la notizia e poi ha spiegato cosa c’è scritto nel secondo bando. «La motivazione che viene data», racconta, «è aiutare gli studenti russi e bielorussi di UniTo che si trovano in grave situazione di difficoltà economica, a seguito dell’insorgere della crisi internazionale ucraina . Motivazioni estremamente equivoche, poiché non ci troviamo di fronte a una generica crisi internazionale, ma a una deliberata guerra di aggressione scatenata da una superpotenza nucleare verso uno stato confinante, aggressione che fino a oggi ha causato decine di migliaia di vittime, tra cui migliaia di civili, donne e bambini, e nel corso della quale sono stati commessi contro la popolazione atroci crimini di guerra».

Il consolato chiede chiarezza all’Università

Il console onorario insiste, dicendo che dal 24 febbraio « l’Università di Torino, a differenza di tantissimi soggetti culturali e istituzioni locali di Torino e del Piemonte, non ha dedicato momenti di studio o discussione a quanto stava accadendo, tranne un progetto di convegno in aula, inizialmente programmato in data 10 marzo, e poi annullato due giorni prima». Dal consolato la richiesta è di fare chiarezza e di prendere posizione sull’aggressione della Russia «così come hanno fatto le Nazioni Unite, l’Unione Europea, l’Osce, il Governo italiano, la Regione Piemonte e la Città di Torino».