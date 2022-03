Ucraina, Biden ufficializza lo stop a petrolio e gas dalla Russia

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata l’ufficialità: gli Stati Uniti annunciano l’embargo su petrolio, gas e carbone provenienti dalla Russia. Un’ulteriore sanzione e una mossa unilaterale, che già dalla tarda mattinata, quando si è diffusa la notizia della conferenza stampa indetta dallo staff di Joe Biden, si era diffusa a livello globale. La Casa Bianca tramite il proprio presidente fa la sua nuova mossa, condannando ulteriormente Mosca e Vladimir Putin. Ora si attende la replica.

Biden: «L’Ucraina non sarà vittoria per Putin»

«L’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin». Joe Biden ha condannato ancora una volta il conflitto e lanciato un messaggio diretto al leader del Cremlino. Il presidente degli Stati Uniti non ha risposto ad alcuna domanda dei giornalisti presenti alla Casa Bianca. Il suo discorso è stato lungo e preciso. Ha parlato dell’embargo a petrolio e gas, ed è stato questo il primo annuncio del pomeriggio. Biden ha parlato per 12 minuti e ha lanciato anche un messaggio agli alleati: «Capisco che non tutti possono allinearsi su queste misure». Il riferimento è ai paesi dell’Europa continentale, che da giorni cercano di capire come risolvere la crisi energetica in caso di blocco delle forniture di gas da parte di Mosca.

Anche la Gran Bretagna verso lo stop alle forniture

Una scelta ricalcata anche da Boris Johnson. Il governo britannico seguirà la strada tracciata dagli Usa e ha dichiarato di volersi impegnare a ridurre a zero ogni fornitura energetica di gas e petrolio proveniente dalla Russia entro la fine del 2022. Per i Paesi del Regno Unito, i rifornimenti di energia provenienti da Mosca non sono un quantitativo di grande portata, come accade invece negli altri Paesi d’Europa.

Gli Usa e il patto con Venezuela e Arabia Saudita

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal New York Times, Joe Biden ha soltanto un modo per cautelarsi e prepararsi all’embargo energetico: scendere a patti con Venezuela e Arabia Saudita. Gli Usa avrebbero intavolato già nel weekend le prime trattative con Caracas, che permetterebbero loro di importare petrolio dal paese di Maduro. Un governo, quest’ultimo, che gli stessi Stati Uniti non riconoscono. Biden, quindi, scenderebbe a patti con due Paesi storicamente ostili, nel tentativo di isolare Putin.