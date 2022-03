Guerra in Ucraina, colpita la base militare di Yavoriv: le cose da sapere

Una trentina di missili russi hanno colpito l’International Center for Peacekeeping and Security di Yavoriv, base militare in territorio ucraino che ospitava anche istruttori stranieri, soprattutto americani e canadesi. Il governatore della regione di Leopoli, Maxim Kozitsky, ha riferito che le vittime sono almeno 35. Mai la guerra era arrivata così vicina alla Nato: Yavoriv si trova a soli 25 chilometri dalla Polonia. E in qualche modo Mosca l’ha già colpita, lanciando un chiaro avvertimento. La base è infatti classificata come centro di addestramento dalla Nato.

Base militare di Yavoriv, quasi 400 chilometri quadrati di superficie

La base di Yavoriv è stata creata nel 2007 nell’ambito del Partenariato per la pace, programma il cui fine è creare fiducia tra la Nato, gli stati d’Europa che non hanno aderito all’Alleanza Atlantica e quelli della ex Unione Sovietica. L’International Center for Peacekeeping and Security, con una superficie di quasi 400 chilometri quadrati, è una basi militari delle più importanti del Paese.

La base militare di Yavoriv ospitava regolarmente esercitazioni internazionali

All’interno della base, creata per formare i militari in vista di missioni di peacekeeping e di lotta al terrorismo, la Nato addestra allo sminamento i militari ucraini e quelli di altre nazioni. La base è infatti una delle due in Ucraina dove si svolgono esercitazioni militari internazionali e sono ospitate regolarmente truppe straniere.

Base militare di Yavoriv, qui gli ucraini sono stati addestrati all’uso dei razzi anticarro

Nell’International Center for Peacekeeping and Security, proprio mentre Russia e Bielorussia tenevano le esercitazioni su larga scala che allarmavano l’Europa, i soldati di Kiev si addestravano, aiutati da militari stranieri, nell’uso dei razzi anticarro armato forniti dall’Occidente. «I convogli di armi sono un obiettivo legittimo per le forze armate russe», aveva avvertito il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergei Ryabkov. E infatti la base di Yavoriv è diventata obiettivo dei missili di Mosca. Il Ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha descritto il bombardamento «un attacco terroristico alla pace e alla sicurezza nei pressi del confine Ue-Nato».