Russia, primi arresti di manifestanti contrari alla mobilitazione parziale

Dopo l’annuncio della mobilitazione parziale da parte di Vladimir Putin, il movimento per la democrazia Vesna, da sempre contro la guerra, ha annunciato manifestazioni di protesta nel centro delle città attorno alle 19 di stasera, al grido di «Nessuna tomba!». Ebbene, nell’estremo oriente della Russia e in Siberia ci sono stati i primi arresti dei manifestanti no war.

Gli arresti in Siberia e nell’estremo oriente della Federazione Russa

Secondo gli attivisti locali, almeno dieci dei 60 manifestanti che si sono radunati in una piazza centrale della città siberiana di Irkutsk sono stati arrestati. Piccoli gruppi di manifestanti si sono radunati anche a Chabarovsk, a Yakutsk, capitale della repubblica di Sakha (o Jacuzia), a Ulan-Ude, capitale della repubblica di Buriazia, secondo quanto riportato dal notiziario 7×7. «Niente guerra! Nessuna mobilitazione!» e «I nostri mariti, padri e fratelli non vogliono uccidere altri mariti e padri», tra i messaggi scritti su cartelli, prontamente sequestrati dalla polizia.

Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Nella città siberiana di Tomsk sarebbero state arrestate 15 persone, tra cui una manifestante con un cartello che recava la scritta: «Abbracciami se anche tu hai paura». Lo riporta il canale Telegram di notizie locali Ulitsa Barkhotnaya. Arresti anche a Novosibirsk, sempre in Siberia.

Il mistero del paragrafo 7 del decreto firmato da Putin

Il governo russo annuncerà «molto presto» quali categorie di cittadini saranno esentate dalla mobilitazione dei riservisti, ha affermato il Cremlino. Nel suo regolare briefing con i giornalisti, il portavoce Dmitry Peskov ha glissato sulla possibilità di chiusura delle frontiere per impedire ai cittadini di eludere la mobilitazione: i voli per Armenia e Turchia sono andati esauriti in poche ore. Ed ha anche preferito non svelare cosa c’è scritto nel paragrafo 7 del decreto, omesso dal testo postato sul sito web del Cremlino: si tratta dell’unico dei 10 punti a non essere stato reso noto in quanto «per uso ufficiale».

Per la Russia è la prima mobilitazione dall’invasione nazista del 1941

La legge russa consente la mobilitazione in caso di aggressione straniera o attacco alla Russia: è un modo per preparare l’economia e le forze armate alla guerra, facendo appello alle riserve militari. È la prima volta che la Russia si mobilita dall’invasione nazista dell’Unione Sovietica nel 1941 e lo ha fatto in modo “parziale”, cosa che porterà alla convocazione di 300 mila riservisti invece dei 2 milioni in caso di mobilitazione generale. Poiché la Russia ha sempre descritto la sua invasione dell’Ucraina come una “operazione militare speciale”, il Cremlino non aveva finora introdotto alcuna misura tradizionalmente associata al tempo di guerra. Adesso tutto è cambiato.